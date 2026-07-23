தூத்துக்குடியில் அதிர்ச்சி: விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழப்பு
சட்ட விரோதமாக மதுபானம் விற்பனை செய்ததாக அருணாச்சலத்தை போலீசார் கைது செய்து விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
Published : July 23, 2026 at 2:19 PM IST
தூத்துக்குடி: போலீஸ் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமுதா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நாகராஜன். இவரது மகன் அருணாச்சலம் (26). இவர் தூத்துக்குடி 3ஆம் மைல் பகுதியில் உள்ள ஒரு டாஸ்மாக் பாரில் வேலை செய்து வந்துள்ளார்.
இதனிடையே, டாஸ்மாக் கடை மூடிய பிறகு, சட்ட விரோதமாக மதுபானம் விற்பனை செய்ததாக அருணாச்சலத்தை கடந்த ஜூலை 17ஆம் தேதி தென்பாகம் போலீசார் கைது செய்து, அவரிடம் இருந்து 120 மது பாட்டிகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அவரை விசாரணைக்காக தென்பாகம் காவல் நிலையத்திற்கு போலீசார் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர் மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை பார்த்த போலீசார், உடனடியாக அருணாச்சலத்தின் தாயார் பரமேஸ்வரிக்கு போலீசார் தகவல் தெரிவித்தனர்.
மேலும், அருணாச்சலத்தை தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் போலீசார் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். மருத்துவமனையில் அவருக்கு தலையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (ஜூலை 23) காலை அருணாச்சலம் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். போலீசார் தாக்கியதாலேயே தனது மகன் உயிரிழந்ததாக அருணச்சலத்தின் பெற்றோர் குற்றம்சாட்டி, உடலை வாங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் அருணாச்சலத்தின் தாயார் பரமேஸ்வரி கூறுகையில், “ என் மகனை விசாரணைக்காக காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்ததாக தெரிவித்தனர். அப்போது அவர் கீழே விழுந்து அடிப்பட்டதாக கூறி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
ஆனால், மருத்துவமனையில் எனது மகனை நான் பார்த்த போது, 4 போலீஸ்காரர்கள் அடித்ததாக அவன் கூறினான். போலீசார் தாக்கியதாலேயே என் மகன் இறந்திருக்கிறான். அவருக்கு எந்த நோயும் கிடையாது.
இதுகுறித்து போலீசாரிடம் கேட்டால், சிசிடிவி காட்சிகளை காட்டுவதாக கூறுகிறார்கள். ஒருவரை அடிக்க வேண்டும் என்றால், சிசிடிவி முன்பு வைத்தா அடிப்பார்கள்? என் மகனின் இறப்பிற்கு நீதி வேண்டும். அவனை தாக்கிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும் இதுகுறித்து அருணாச்சலத்தில் உறவினர் ராஜேஸ்வரி கூறுகையில், “விசாரணை என்ற பெயரில் போலீசார் அருணாச்சலத்தை அடித்துள்ளனர். இதுகுறித்து போலீசாரிடம் கேட்டால், அனைத்து தரவுகளும், சிசிடிவி காட்சிகளும் இருக்கிறது என சொல்கிறார்கள். ஆனால், தற்போது வரை எங்களிடம் எதையும் காட்டவில்லை. அருணாச்சலம் இறப்பிற்கு நியாயம் வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுடன் தூத்துக்குடி டவுன் டிஎஸ்பி சுனில் தலைமையிலான காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், இதுகுறித்து தூத்துக்கடி டவுன் டிஎஸ்பி சுனில் கூறும்போது, “விசாரணையின் போது திடீரென அருணாச்சலம் மயங்கி விழுந்திருக்கிறார். உடனே உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் பெற்றோர்கள் மற்றும் காவலர்கள் உதவியுடன் அருணாச்சலத்தை தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றோம்.
அங்கும் அவர் மயங்கி விழுந்தார். அவரை போலீசார் அடிக்கவில்லை. இது லாக்கப் மரணம் கிடையாது” என விளக்கமளித்தார்.