ஓடும் பேருந்தில் முதியவரை அடித்தே கொன்ற இளைஞர்; குரோம்பேட்டை அருகே அரங்கேறிய சம்பவம்

முதியவரை தாக்கி விட்டு தப்பியோட முயன்ற அமர்நாத்தை போலீஸார் அதிரடியாகக் கைது செய்தனர்.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 9:42 PM IST

சென்னை: குரோம்பேட்டையில் ஓடும் பேருந்தில் வழிகேட்டபோது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், இளைஞர் ஒருவர் தாக்கியதில் முதியவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தாம்பரத்தை அடுத்த படப்பை அருகே உள்ள எஸ்.எல். நகரைச் சேர்ந்தவர் சந்திரசேகரன் (74). இன்று (ஏப்ரல் 26) காலை தாம்பரம் மெப்ஸ் (MEPZ) பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து வடபழனி நோக்கிச் சென்ற 70 G அரசுப் பேருந்தில் ஏறியுள்ளார். ​அப்போது, அதே பேருந்தில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கட்டிடத் தொழிலாளியான அமர்நாத் (25) என்ற இளைஞரும் பயணித்துள்ளார்.

அமர்நாத், பேருந்தில் உள்ள எல்இடி (LED) திரையில் ஓடிக்கொண்டிருந்த வழித்தட விவரங்கள் குறித்து முதியவர் சந்திரசேகரனிடம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு, முதியவர் சந்திரசேகரன், "நான் ஏன் உனக்குச் சொல்ல வேண்டும்?" என பதிலளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ​​இதனால் இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த அமர்நாத், முதியவர் சந்திரசேகரனைத் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன் கையால் பலமாகத் தாக்கியுள்ளார். இதில், நிலைகுலைந்த சந்திரசேகரன் பேருந்தின் உள்ளேயே மயங்கி விழுந்தார். ​இவை அனைத்தும் ஓடும் பேருந்திலேயே அரங்கேறியிருக்கின்றது.

இதையடுத்து, உடனடியாக பேருந்தில் இருந்த சக பயணிகள், முதியவரை மீட்டு ஆட்டோ மூலம் தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், சந்திரசேகரன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர்.

கைதான கட்டிடத் தொழிலாளி அமர்நாத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

​​இந்தச் சம்பவம் குறித்து பேருந்தின் நடத்துநர் ராமமூர்த்தி அளித்த புகாரின் பேரில், குரோம்பேட்டை போலீஸார் பொது வெளியில் ஆபாசமாகத் திட்டுதல், கொலை உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் இளைஞர் அமர்நாத் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

​இதனைத் தொடர்ந்து, தப்பியோட முயன்ற கட்டிடத் தொழிலாளியான அமர்நாத்தை போலீஸார் அதிரடியாகக் கைது செய்தனர். அவரிடம் தற்போது தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அவ்வாறு, அவரிடம் போலீஸார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அமர்நாத், போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் இருந்து சமீபத்தில் வந்தது தெரியவந்தது.

குரோம்பேட்டை ஜிஎஸ்டி சாலையில் பட்டப்பகலில் நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அச்சத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

