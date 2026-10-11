சூலூர் காவல் நிலையத்தில் இளைஞர் மீது தாக்குதல்; தடுக்க சென்ற காவலர்களும் தாக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு
தாக்குதலில் காயமடைந்த தலைமை காவலர் பாலமுருகன் மற்றும் பெண் காவலர் பிரியா ஆகியோர் சிகிச்சைக்காக சூலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
Published : October 11, 2026 at 10:28 PM IST
கோவை: சூலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் குடும்பத் தகராறு தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருந்தபோது, இளைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தாக்குதலைத் தடுக்கச் சென்ற தலைமை காவலர் மற்றும் பெண் காவலர் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில் இருவரும் காயமடைந்தனர்.
கோவை மாவட்டம், மலுமிச்சம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ராம் பிரசாத் (29), பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவருக்கும், நிலக்கரிச்சல் பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகப்பிரியா என்பவருக்கும் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, தனது புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமாகப் பகிர்ந்ததாகக் கூறி, ராம் பிரசாத் மீது சண்முகப்பிரியா சூலூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணைக்காக ராம் பிரசாத் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் காவல் நிலையத்திற்கு வந்திருந்தனர்.
அப்போது, சண்முகப்பிரியாவின் குடும்பத்தினர் காரில் காவல் நிலையத்திற்கு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. காரில் இருந்து இறங்கிய அவர்கள், அங்கிருந்த ராம் பிரசாத்தை சரமாரியாகத் தாக்கியதாகத் தெரிகிறது. தாக்குதலைத் தாங்க முடியாமல் ராம் பிரசாத் அலறியுள்ளார்.
அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அங்கு வந்த தலைமை காவலர் பாலமுருகன் மற்றும் பெண் காவலர் பிரியா ஆகியோர் ராம் பிரசாத்தை மீட்க முயன்றனர். அப்போது, தாக்குதலில் ஈடுபட்ட கும்பல் காவலர்கள் இருவரையும் சரமாரியாகத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், ராம் பிரசாத்தை அந்தக் கும்பலிடமிருந்து மீட்ட காவல்துறையினர், அவரைப் பாதுகாப்பாக காவல் நிலையத்தில் வைத்தனர். இதற்கிடையே, தாக்குதலில் காயமடைந்த தலைமை காவலர் பாலமுருகன் மற்றும் பெண் காவலர் பிரியா ஆகியோர் சிகிச்சைக்காக சூலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்காக வந்த இளைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதுடன், அவரைக் காப்பாற்ற முயன்ற காவலர்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் சூலூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.