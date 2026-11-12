பெருங்களத்தூரில் இளைஞரை தாக்கி 46 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை - கடலூரில் பதுங்கியிருந்த 6 பேர் கைது
கொள்ளைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ஒரு கார், இரண்டு இருசக்கர வாகனம், பட்டா கத்தி ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : November 12, 2026 at 3:02 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் அடுத்த பெருங்களத்தூரில் வெள்ளிப் பொருட்களைக் கொண்டு வந்த இளைஞரைத் தாக்கி விட்டு, அவரிடமிருந்து சுமார் 46 கிலோ வெள்ளியைக் கொள்ளையடித்துச் சென்ற வழக்கில் கடலூர் மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த 6 பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திருச்சியைச் சேர்ந்த முகமது ஹுசைன் என்பவர் வெள்ளி நகை வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவர் கடந்த 08.11.2026 அன்று திருச்சியிலிருந்து சுமார் 46 கிலோ எடையுள்ள வெள்ளிப் பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டு பேருந்து மூலம் சென்னைக்கு வந்துள்ளார்.
அன்று இரவு சுமார் 7.30 மணியளவில் தாம்பரத்தை அடுத்த பெருங்களத்தூர் பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கிய முகமது ஹுசைன், அங்கிருந்து மற்றொரு பேருந்தில் செல்வதற்காகக் காத்திருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள் திடீரென அவரை சூழ்ந்துகொண்டு, தலையின் பின்பகுதியில் அரிவாளால் வெட்டி தாக்கியுள்ளனர். இதில் அவர் நிலைகுலைந்த நிலையில், அவரிடமிருந்த சுமார் 46 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களைப் பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர்.
இந்த தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த முகமது ஹுசைனை அங்கிருந்த பொதுமக்கள் மீட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, பீர்க்கன்காரணை காவல் நிலையத்தில் அவர் வெள்ளி திருட்டு போனது குறித்து புகாரளித்தார். அதன்பேரில் பீர்க்கன்காரணை போலீசார் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) சட்டப்பிரிவு 309(6)-ன்படி வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கொள்ளைச் சம்பவம் தொடர்பாக, தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில் நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. தனிப்படை போலீசார் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் கிடைத்த தடயங்கள் மற்றும் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தினர். மேலும், கொள்ளையர்கள் தப்பிச் சென்ற வழித்தடங்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், கொள்ளைச் சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் கடலூர் மாவட்டத்தில் பதுங்கியிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நான்கு தனிப்படையினரும் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு, நேற்று (நவம்பர் 11) அதிகாலை கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை பகுதியில் பதுங்கியிருந்த 6 பேரைச் சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர். விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சமீர் (34), ரிஸ்வான் (27), இஸ்மாயில் (30), சாதிக் பாஷா (31), மன்சூர் (25), லாரன்ஸ் (28) என்பது தெரியவந்தது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சுமார் 46 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களையும் போலீசார் அவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், கொள்ளைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ஒரு கார், இரண்டு இருசக்கர வாகனம், பட்டா கத்தி ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்தக் கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் ஜமாலுதீன், சாகுல் ஹமீது ஆகிய இருவரும் தலைமறைவாக உள்ள நிலையில், அவர்களையும் கைது செய்வதற்குத் தனிப்படை போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரிடமும் கொள்ளைச் சம்பவத்தின் பின்னணி, திட்டமிடல் மற்றும் பிற தொடர்புகள் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.