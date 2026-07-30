தந்தை-மகனுக்கு சரமாரி கத்திக்குத்து: மகன் உயிரிழப்பு
மணியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருந்ததால், மேல்சிகிச்சைக்காக ராணிப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார்.
Published : July 30, 2026 at 5:06 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ஆற்காடு அருகே பட்டப்பகலில் பழைய இருசக்கர வாகன விற்பனை கடையில், தந்தை மற்றும் மகன் மீது இளைஞர் ஒருவர் சரமாரியாக கத்தியால் தாக்கியதில் மகன் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.
ஆற்காடு அடுத்த கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த நாகமுத்து (வயது 57) மற்றும் அவரது மகன் மணி (வயது 30) ஆகியோர் ஆற்காடு பேருந்து நிலையம் அருகே பழைய இரு சக்கர வாகனங்களை வாங்கி விற்கும் கடை நடத்தி வருகின்றனர். இன்று வழக்கம் போல் இருவரும் கடையைத் திறந்து வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, கடைக்கு வந்த கார்த்தி என்பவர், மணியிடம் நேரடியாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இருவருக்கும் ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்து வந்த நிலையில், இந்த வாக்குவாதம் நடந்துள்ளது. அப்போது மணியின் தந்தை நாகமுத்து, கார்த்திக்கை தடுத்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்த கார்த்தி, நாகமுத்து மற்றும் மணி ஆகிய இருவரையும் சரமாரியாக கத்தியால் வெட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
தாக்குதலில் காயமடைந்த மணி உயிர் தப்பிக்க ஓடிய நிலையில், கார்த்தி அவரை விரட்டி சென்று மீண்டும் சரமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த மணி ரத்த வெள்ளத்தில் சாலையில் சரிந்து விழுந்தார். இதைக் கண்ட அப்பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக ஆற்காடு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், காயமடைந்த மணி மற்றும் நாகமுத்துவை மீட்டு ஆற்காடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர், மணியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருந்ததால், மேல்சிகிச்சைக்காக ராணிப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும், சிகிச்சை பலனின்றி மணி உயிரிழந்தார்.
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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த ஆற்காடு போலீசார், முக்கிய குற்றவாளியான கார்த்தி மற்றும் அவரது நண்பர் ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர். மேலும், அவர்கள் மீது கொலை உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, இந்த கொலைக்கான முன்விரோதம் மற்றும் பின்னணி குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பட்டப்பகலில் நடந்த இந்த கொலை சம்பவம் ஆற்காடு பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தாக்குதல் சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியான நிலையில், அவை சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.