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பள்ளி மாணவிக்கு ஆபாச சைகை; அம்மாவுக்கு கொலை மிரட்டல் - இளைஞர் போக்ஸோவில் கைது

பொதுவெளியில் அநாகரிகமாக நடந்துக் கொண்டது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

குரும்பூர் காவல் நிலையம்
குரும்பூர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 10:26 PM IST

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தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் அருகே பள்ளி மாணவியிடம் தவறான சைகை காட்டியதுடன், அதை தட்டிக் கேட்ட மாணவியின் அம்மாவுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த இளைஞரை போலீஸார் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனர்.

செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்தவர் குப்பன். இவரின் மகன் கதிரவன் (33). இவர் திருச்செந்தூர் அருகே குரும்பூரில் உள்ள பேக்கரி ஒன்றில் வேலை பார்த்து வந்தார்.

இந்த நிலையில், நேற்றைய (ஜூலை 11) தினம் குரும்பூர் பஜார் வீதியில் சென்று கொண்டிருந்த 10 ஆம் வகுப்பு பயிலும் பள்ளி மாணவி ஒருவருக்கு அவர் ஆபாச சைகை காட்டி அத்துமீறியதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த பள்ளி மாணவி, சம்பவம் குறித்து அவரது அம்மாவிடம் கூறியுள்ளார். ஆகையால், மகளுக்கு நேர்ந்த கொடுமையை தட்டிக் கேட்க அம்மாணவியின் அம்மா சம்பவ இடத்திற்கு சென்றுள்ளார். மேலும், கதிரவனை பொதுவெளியிலேயே வைத்து கண்டித்துள்ளார்.

இதில் ஆத்திரமடைந்த கதிரவன், பொது இடத்தில் வைத்து அந்த மாணவியையும், அவரது அம்மாவையும் அவதூறாகப் பேசியுள்ளார். மேலும் அவர்கள் இருவருக்கும் கதிரவன் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

பள்ளி மாணவியிடம் அத்துமீறிய இளைஞர்
பள்ளி மாணவியிடம் அத்துமீறிய இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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கதிரவனின் இந்த செயலால் அதிர்ந்துபோன மாணவியும், அவரது அம்மாவும் சம்பவம் குறித்து குரும்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், கதிரவனைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.

தொடர்ந்து, அவர் பொதுவெளியில் அநாகரிகமாக நடந்துக் கொண்டது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து கதிரவன் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். பின்னர் அவரை ஸ்ரீவைகுண்டம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

போக்ஸோ
YOUTH ARRESTED UNDER POCSO
SEXUAL ABUSE
OBSCENE GESTURE
POCSO ACT

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