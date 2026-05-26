12-ஆம் வகுப்பு மாணவியை கர்ப்பிணியாக்கிய வாலிபர் போக்சோவில் கைது

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது மட்டுமன்றி 7 மாத கர்ப்பிணி ஆக்கிய கொத்தனாரை காவலர்கள் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்
அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 26, 2026 at 10:47 PM IST

மதுரை: 12-ஆம் வகுப்பு மாணவியை கர்ப்பிணியாக்கிய வாலிபர் போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் சமயநல்லூர் அருகே உள்ளது பரவை கிராமம். இங்குள்ள பவர் ஹவுஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த கொத்தனார் முத்துமணி என்பவர், அப்பகுதியைச் சார்ந்த பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவிக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை அளித்து வந்துள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள வாலிபர் முத்துமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்தபோது, அவர் 7 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், சமயநல்லூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அதனை அடுத்து தொடர்புடைய முத்துமணி என்ற இளைஞர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த பள்ளி மாணவியை வாலிபர் ஒருவர் தொடர்ந்து பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கி 7 மாத கர்ப்பிணி ஆக்கிய சம்பவம் பரவை பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

