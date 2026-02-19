ETV Bharat / state

மயான கொள்ளை நிகழ்வில் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை - இளைஞர் போக்சோவில் கைது

சிறுமி தனது உறவினருடன் மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற போது அவருக்கு ஆதம்பாக்கத்தை சேர்ந்த இளைஞர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.

Published : February 19, 2026 at 7:13 PM IST

சென்னை: மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சியின் போது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளைஞரை காவல் துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

சென்னை ஆதம்பாக்கம் பகுதியில் சிவராத்திரியை முன்னிட்டு கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆதம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள், ஆண்கள், சிறுவர், சிறுமிகள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிலையில் அதே பகுதியில் வசிக்கும் பெண் ஒருவர் தனது சகோதரியின் மகளான 17 வயது சிறுமியுடன் மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சி மற்றும் காளி ஆட்டத்தை காண சென்றிருந்தார். அப்போது கூட்ட நெரிசலில் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இதனால் அச்சமடைந்த சிறுமி, உடனே தன் சித்தியிடம் இளைஞர் ஒருவர் தன்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதை கூறி அழுதுள்ளார். இதனையடுத்து அந்த சிறுமியின் சித்தி பொதுமக்கள் உதவியுடன் அந்த நபரை பிடித்து, அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.

பின்னர் பிடிபட்ட நபரை காவல் துறையினர், மடிப்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய மகளிர் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். மகளிர் போலீசார் அந்த இளைஞரிடம் நடத்திய விசாரணையில், அவர் ஆதம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதும், தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருவதும் தெரிய வந்தது.

குறிப்பாக மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சியில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி அந்த இளைஞர் சிறுமியிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதும் தெரிய வந்தது. இதனை அடுத்து கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் மீது மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, ஆலந்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

