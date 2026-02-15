வேலூர்: போக்சோ வழக்கில் கைதான இளைஞர் காவல் நிலையத்தில் இருந்து தப்பி ஓட்டம்
கைதான இளைஞருக்கு ஏற்கெனவே திருமணம் ஆகி அவரது மனைவி 8 மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : February 15, 2026 at 10:53 PM IST
வேலூர்: போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் காவல் நிலையத்தில் இருந்து தப்பி ஓடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலை பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதியருக்கு குழந்தை இல்லாததால், அவர்கள் பெங்களூருவில் ஒரு பெண் குழந்தையை தத்தெடுத்து வளர்த்து வந்தனர். தற்போது 14 வயதாகும் அந்த சிறுமி, குடியாத்தம் பகுதியில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் தங்கி அங்குள்ள பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பெற்றோரை சந்திக்க திருவண்ணாமலை சென்றிருந்த சிறுமிக்கு திடீரென வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு மருத்துவ பரிசோதனையில், சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
மருத்துவர் அளித்த தகவலின் பேரில், குடியாத்தம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் மற்றும் திருவண்ணாமலை போலீசார் இணைந்து மருத்துவமனையில் சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்தினர். அதில், குடியாத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் சிறுமியுடன் பழகி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, குடியாத்தம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து இளைஞரை தேடி வந்தனர்.
பின்னர் குடியாத்தம் அருகிலுள்ள தங்க நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளி கமலேஷ் (24) என்பவரை கைது செய்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். அவருக்கு ஏற்கெனவே திருமணம் ஆகி மனைவி உள்ளார். அவர் தற்போது 8 மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், காவல் நிலையத்தில் விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது, உணவு வழங்கப்பட்ட நிலையில், கமலேஷ் உணவு உண்டு தண்ணீர் குடிக்க வெளியே வந்துள்ளார். அப்போது அவர் திடீரென அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார். போலீசார் உடனடியாக பின்தொடர்ந்தும் அவரை பிடிக்க முடியவில்லை.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், '' போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் கமலேஷ் காவல் நிலையத்தில் இருந்த போது தப்பி ஓடியுள்ளார். அவரை பிடிக்க சிறப்பு குழுக்கள் அமைத்து தேடுதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மாவட்டம் முழுவதும் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவில் அவரை கைது செய்வோம். சம்பவம் குறித்து துறை ரீதியான விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது,'' என தெரிவித்தனர்.
போக்சோ வழக்கில் கைதான இளைஞர் காவல் நிலையத்தில் இருந்து தப்பி ஓடிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.