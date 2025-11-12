சென்னை டிஜிபி அலுவலகம் அருகே தம்பதியை தள்ளிவிட்டு கைப்பையை பறித்து சென்ற இளைஞர்!
போலீஸ் விசாரணையில் கைதான ராமதாஸ் மீது ஏற்கெனவே குற்ற வழக்கு ஒன்று இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : November 12, 2025 at 7:53 PM IST
சென்னை: டிஜிபி அலுவலகம் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற கணவன், மனைவியை இளைஞர் ஒருவர் கீழே தள்ளிவிட்டு பணம் மற்றும் செல்போன் உடன் கைப்பையை பறித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை நல்லப்ப வாத்தியார் தெருவில் வசித்து வருபவர் பாஸ்கர். இவர் சில்வர் பாத்திரக்கடையில் வேலை செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், பாஸ்கர் கடந்த 9 ஆம் தேதி அன்று அவரது மனைவி மலர்கொடி மற்றும் மகளுடன் ராயப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள உணவகத்தில் சாப்பிட்டு விட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் புறப்பட்டு உள்ளனர்.
அதனை தொடர்ந்து சென்னை டிஜிபி அலுவலகம் அடுத்த ராணி மேரி கல்லூரி அருகே செல்லும் போது, ஹெல்மெட் அணிந்தவாறு மற்றொரு இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர் பாஸ்கரின் வாகனத்தை ஒட்டி நெருங்கியுள்ளார். பின்னர் அந்த மர்ம நபர் பாஸ்கர் மனைவி மலர்கொடி கையில் வைத்திருந்த பையை பறித்துக் கொண்டு அவர்களை கீழே தள்ளிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றார்.
இதில் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்த கணவன், மனைவி இருவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அவர்களை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், மலர்கொடியிடம் இருந்து பறித்துச் சென்ற கைப்பையில் 7,000 ரூபாய் பணம், செல்போன் மற்றும் ஆவணங்கள் இருந்துள்ளன. பின்னர் இது குறித்து மலர்கொடி மெரினா காவல் நிலைய போலீசாரிடம் தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், உடனடியாக தனிப்படை அமைத்து சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி, இரு சக்கர வாகன பதிவு எண்ணை வைத்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற கணவன், மனைவியை கீழே தள்ளி கைப்பையை திருடி சென்ற நபர் சென்னை மயிலாப்பூர் நொச்சிக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராமதாஸ் (32) என்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து மெரினா தனிப்படை போலீசார் ராமதாஸை கைது செய்து காவல் நிலையம் கொண்டு வந்தனர். அங்கு அவரிடம் விசாரணை நடத்தி அவரிடம் இருந்து செல்போனை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் குற்றச் செயலுக்கு பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும் விசாரணையில் ராமதாஸ் மீது ஏற்கெனவே குற்ற வழக்கு ஒன்று இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட ராமதாஸ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். சென்னையில் டிஜிபி அலுவலகம் அருகில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற கணவன், மனைவியை கீழே தள்ளிவிட்டு 7,000 ரூபாய் பணம் மற்றும் செல்போன் உடன் கைப்பையை பறித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.