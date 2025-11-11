ETV Bharat / state

கொள்ளையடித்து காதலிகளுக்கு பரிசு வாங்கிய இளைஞர்கள்... திடுக்கிட வைக்கும் சென்னை சம்பவங்கள்!

சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்த குற்ற சம்பவங்களை குறித்த செய்தி தொகுப்பு.

சென்னை குற்றச்செய்திகள்
சென்னை குற்றச்செய்திகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 11:03 PM IST

சென்னை: குரோம்பேட்டையில் வீட்டில் கொள்ளையடித்த பொருட்களை விற்று காதலிகளுக்கு விலையுயர்ந்த பரிசுகளை வாங்கிய இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

சென்னை அடுத்த குரோம்பேட்டை சோழவரம் நகர் தந்தை பெரியார் தெருவை சேர்ந்தவர் மணவாளன் (70). கடந்த ஜூலை மாதம் இவரது வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து மர்ம நபர்கள் உள்ளே நுழைந்து பத்து லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள், ஆறு சவரன் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குரோம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் மணவாளன் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த புகாரின்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த குரோம்பேட்டை குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைரேகை பதிவு மூலம் கொள்ளையர்களை தேடி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக மணிமங்கலம் அருகே உள்ள சிறுவாஞ்சேரி குப்பைகளிமேடு பகுதியை சேர்ந்த சிவா என்ற சின்ன சிவா (35), அதே பகுதியை சேர்ந்த ரஞ்சித் குமார் (25) ஆகிய இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இருவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், உறவினர்களான இவர்கள் இருவர் மீதும் 10க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்குகள் இருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும் திருடிய வெள்ளி, தங்க நகைகளை விற்று தங்களது காதலிகளுக்கு பரிசளிக்க, வெள்ளி விளக்கு, வெள்ளித் தட்டு, தங்க மோதிரம் ஆகியவற்றை வாங்கியதாக ஒப்புக்கொண்டனர். இதையடுத்து கொள்ளையர்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம், ஒரு சவரன் தங்க நகையை பறிமுதல் செய்தனர். இன்னர் இருவரையும் பல்லாவரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

உயிரிழந்த தம்பியின் உடலை பார்க்க வந்த அக்கா சோகத்தில் மரணம்

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் வின்சென்ட் ஆரோக்கியநாதன் (72), வேளாங்கண்ணி தாமஸ் (77). இருவரும் உடன் பிறந்தவர்கள். வின்சென்ட் ஆரோக்கியநாதன் நுங்கம்பாக்கத்தில் இருந்து வீட்டை காலி செய்துவிட்டு கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள மகள் வீட்டில் தங்கி வந்தார்.

இந்த நிலையில் அவர் திடீரென உடல் நல குறைவால் நேற்றிரவு உயிரிழந்தார். அவரது உடல் கிழக்கு தாம்பரம் பாரத மாதா தெருவில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து தம்பியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த சகோதரி வேளாங்கண்ணி தாமஸ் கதறி அழுதபடியே அங்கு வந்தார். தம்பியின் சடலத்தை கண்டதும் கதறி துடித்த அவர் சில நிமிடங்களில் அங்கேயே மயங்கி விழுந்தார். உறவினர்கள் அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற போது, அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். தம்பி இறந்த துக்கத்தில் அக்காவும் உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது குடும்பத்தார் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது.

இருவரின் உடல்களும் அடுத்தடுத்து வைக்கப்பட்டு உறவினர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர். இதனையடுத்து வேளாங்கண்ணி தாமஸ் உடலை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். இந்த சம்பவம் கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

30 ஆண்டுகளாக வசித்து வந்த வீட்டை போலி பத்திரம் தயாரித்து திமுக நிர்வாகிகளும், அரசு வழக்கறிஞர்களும் ஏமாற்றிவிட்டதாக கூறி பாதிக்கப்பட்ட பெண் டிஜிபி அலுவலகம் முன்பு தீக்குளிக்க முயன்றதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், மாப்பிளையூரணி பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட முனியசாமிபுரத்தில் மனநலம் பாதித்த மகளுடன் வசித்து வருபவர் மெஸ்ஸி அகஸ்டினால். கணவரை இழந்த நிலையில் மனநலம் பாதித்த மகளுடன் வசித்து வரும் தன்னை, அப்பகுதி திமுகவை சேர்ந்த தயாளன், சிவகுமார் ஆகியோர் தனது 2 கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய 5 சென்ட் நிலத்தை போலி பத்திரம் தயாரித்து அபகரித்துவிட்டதாக கண்ணீர் மல்க வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: போராட்டத்துக்கு இடையே ஆற்றில் குதிக்க ஓடிய திருநங்கை... நெல்லை கலெக்டர் அலுவலக சாலையில் பரபரப்பு!

இது குறித்து தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட ஆட்சியர் என அனைவரிடமும் புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில், இன்று தமிழ்நாடு டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்க வந்த அவர், தீக்குளிக்க முயன்றதால் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. அப்போது அவரை அங்கிருந்த காவலர்கள் தடுத்து நிறுத்தி மீட்டனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த மெஸ்ஸி அகஸ்டினால், கணவனை இழந்த நிலையில், தினந்தோறும் கைத்தொழில் செய்து பிழைப்பு நடத்தி வரும் தன்னை, அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் என கூறிக்கொண்டு, தனது நிலத்தை போலி பத்திரம் தயாரித்து அபகரித்து விட்டதாக கண்ணீர் மல்க குற்றம்சாட்டினார். இது குறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால், தற்போது டிஜிபி அலுவலகம் முன்பு தீக்குளிக்க முயன்றதாகவும் அவர் கண்ணீர் மல்க கூறினார். மேலும் தனக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்டுத் தரும்படியும் கோரிக்கை விடுத்தார்.

