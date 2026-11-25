வனப்பகுதியில் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் சுற்றித் திரிந்த இளைஞர் கைது - இருவர் தப்பியோட்டம்
பிடிபட்ட வெங்கடேசனிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், வனப்பகுதிக்குள் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடும் நோக்கத்துடன் நாட்டுத் துப்பாக்கியைக் கொண்டு வந்தது தெரியவந்தது.
Published : November 25, 2026 at 10:57 PM IST
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே வனப்பகுதியில் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் சுற்றித் திரிந்த இளைஞரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர். அவருடன் வந்த மேலும் இருவர், வனத்துறையினரைக் கண்டதும் தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிடிப்பட்டவரிடம் இருந்து நாட்டுத் துப்பாக்கி, கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
குடியாத்தம் நகரை அடுத்த பரதராமி வனப்பகுதியில், குடியாத்தம் வனத்துறையினர் வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, வனப்பகுதிக்குள் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் மூன்று பேர் சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரிடம் நாட்டுத் துப்பாக்கி இருந்ததையும் வனத்துறையினர் கண்டு, மூன்று பேரையும் பிடிக்க முயன்றனர்.
இதையடுத்து, வனத்துறையினரைக் கண்ட மூன்று பேரும், அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றனர். அப்போது வனத்துறையினர் துரத்திச் சென்று ஒருவரை பிடித்தனர். மற்ற இருவரும் தப்பிச் சென்று விட்டனர். பிடிபட்டவரிடம் விசாரணை நடத்தியபோது, அவர், தனகொண்டபள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் (25) என்பது தெரியவந்தது. அவரிடம் நடத்திய சோதனையில், உரிய உரிமம் இல்லாத நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் இரண்டு கத்திகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் இரண்டு கத்திகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
பிடிபட்ட வெங்கடேசனிடம் நடத்திய விசாரணையில், வனப்பகுதிக்குள் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடும் நோக்கத்துடன் நாட்டுத் துப்பாக்கியைக் கொண்டு வந்தது தெரியவந்தது. வெங்கடேசனைக் கைது செய்த குடியாத்தம் வனத்துறையினர், தப்பியோடிய மற்ற இருவரையும் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
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வனப்பகுதிக்குள் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் சென்று வனவிலங்குகளை வேட்டையாட முயன்றதாக இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.