இளம் பெண்ணை காதல் வலையில் வீழ்த்த இளைஞர் செய்த 'பகீர்' செயல் - தெலங்கானா சென்று தட்டித் தூக்கிய போலீசார்
Published : May 22, 2026 at 4:08 PM IST
சென்னை: இளம் பெண்ணின் புகைப்படத்தை தவறாக சித்தரித்து சமூக வலைதலங்களில் வெளியிட்ட இளைஞரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
சென்னையை அடுத்த மேற்கு தாம்பரம் பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். அவரின் அந்தரங்க புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் டெலிகிராமில் போலி கணக்குகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பெண்ணிற்கு தெரிந்த நபர்கள் இந்த போலி இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் கணக்குகளை பார்த்து அந்த பெண்ணிற்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்தப் பெண் இது குறித்து தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் க்ரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் தாம்பரம் சைபர் க்ரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த நிலையில் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் சஞ்சய் குமார் உத்தரவின்படி மத்திய குற்றப்பிரிவு துணை ஆணையர் வேல்முருகன் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர் ராமச்சந்திரன் அடங்கிய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு பெண்ணின் அந்தரங்க புகைப்படங்களை வைத்து சமூக வலைதளங்களில் போலி கணக்குகளை உருவாக்கிய மர்ம நபரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
மேலும் மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் க்ரைம் தனிப்படை போலீசார் இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் டெலிகிராமில் இருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தியதில், அந்த பெண்ணின் ஆண் நண்பரான கரூரை சேர்ந்த சிவபிரகாஷ் இந்த குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டதை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.
விசாரணையில் அந்த நபர் தெலங்கானா மாநிலம் ஷம்ஷாபாத் பகுதியில் தங்கியிருப்பது தெரிய வந்தது. அங்கு விரைந்த தாம்பரம் மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் அந்நபரை கைது செய்து சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் சிவபிரகாஷ் அந்த பெண்ணை ஒருதலையாக காதலித்து வந்ததாகவும், அப்பெண்ணின் அனுதாபம் மற்றும் நம்பிக்கை பெறும் நோக்கில் இப்பிரச்சனையை உருவாக்கி ஆறுதல் கூறி தன் காதல் வலையில் வீழ்த்தலாம் என திட்டம் தீட்டி இச்செயலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. போலீசார் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தினர்.
மேலும் தாம்பரம் காவல் ஆணையர் சஞ்சய் இந்த வழக்கில் திறம்பட செயல்பட்டு குற்றவாளியை கைது செய்த தனிப்படை போலீஸ்சாருக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்தார். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.