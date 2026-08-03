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வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணை சீண்டிய நபர் கைது

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் வீட்டில் யாரும் இல்லையா? எனக் கேட்ட தினேஷ்குமார் அப்பெண்ணின் கையைப் பிடித்து இழுத்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 10:58 PM IST

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சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர் பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட இளைஞரை அமைந்தகரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

சென்னை அமைந்தகரைப் பகுதியில் வசித்து வரும் 29 வயது பெண், தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் தூய்மைப் பணியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த ஜூலை 30- ஆம் தேதி இரவு தனது குழந்தையுடன் அந்த பெண் தனது வீட்டின் வெளியே நின்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தினேஷ்குமார் (வயது 35), அந்த பெண்ணிடம் வீட்டில் யாரும் இல்லையா? என்று கேட்டுள்ளார்.

அதற்கு அந்த பெண், வீட்டில் யாரும் இல்லை என்று பதிலளித்துள்ளார். அதை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட தினேஷ்குமார், அந்த பெண்ணின் கையைப் பிடித்து இழுத்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அந்த பெண் கூச்சலிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, தினேஷ்குமார் அங்கிருந்து தப்பித்துச் சென்றுவிட்டார்.

தினேஷ்குமார்
தினேஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண், அமைந்தகரை காவல் நிலையத்திற்கு உடனடியாகச் சென்று நடந்த சம்பவத்தை எடுத்துக் கூறி தினேஷ்குமார் மீது புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டம் BNS Act மற்றும் தமிழ்நாடு பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் TNPHW Act ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதையடுத்து அமைந்தகரை காவல்நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை செய்து இந்த குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அமைந்தகரையைச் சேர்ந்த தினேஷ்குமாரை கைது செய்தனர். பின்னர் அவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.

விசாரணையில்," தினேஷ்குமார் தனியார் நிறுவனத்தில் எலக்ட்ரிஷியனாக வேலை செய்து வருவது தெரிய வந்தது. வீட்டில் தனியாக அந்த பெண் இருந்ததைக் கண்டு பாலியல் சீண்டலில் ஈடுப்பட்டத்தை ஒப்புக்கொண்டனர். இதையடுத்து தினேஷ்குமார் விசாரணைக்குப் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

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TAGGED:

தூய்மைப் பணியாளர் பெண்ணிடம் சீண்டல்
இளைஞர் கைது
CHENNAI DISTRICT
AMINJIKARAI POLICE STATION
HARASSING FEMALE SANITATION WORKER

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