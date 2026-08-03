காதலிக்க சொல்லி சிறுமிக்கு தொல்லை கொடுத்த நபர் கைது
சிறுமியை அசோக் வழிமறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் அவரது செல்ஃபோனைபறித்துச் சேதப்படுத்தியுள்ளார்.
Published : August 3, 2026 at 7:56 PM IST
திருநெல்வேலி: சிறுமிக்கு தொல்லைக் கொடுத்த இளைஞர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், சீதபற்பநல்லூர் அருகே உள்ள வெள்ளாளன்குளம் நாராயணசாமி கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் அசோக் (வயது 27), பெயிண்டர் தொழிலாளியாகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வரும் 17 வயது சிறுமியுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சிறுமியிடம் திருமணம் செய்துக் கொள்வதாக ஆசைவார்த்தைக் கூறி அசோக் ஏமாற்றியதாகத் தெரிகிறது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த அச்சிறுமி, அசோக்குடன் பேசுவதைத் தவிர்த்து வந்துள்ளார்.
எனினும், கடந்த சில தினங்களாக சிறுமி வேலைக்கு செல்லும்போது வழியில் மறித்து தன்னை காதலிக்குமாறு அசோக் வற்புறுத்தி வந்துள்ளார். இதற்கு அந்த சிறுமி தொடர்ந்து மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதையும் மீறி சிறுமியிடம் அசோக் தொடர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். சிறுமிக்கு தொல்லை கொடுத்ததுடன் அவரிடம் இருந்து செல்ஃபோனை பறித்து கீழே போட்டு உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து சிறுமி தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர் உடனடியாக திருநெல்வேலி ஊரக மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த மகளிர் காவல்துறையினர், அசோக்கை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.