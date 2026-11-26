தாமிரபரணி ஆற்றில் தங்க மூட்டை கிடைத்த விவகாரம் - இளைஞர் கைது; 54 பவுன் நகைகள் பறிமுதல்
தாமிரபரணியில் தங்க மூட்டை கண்டெடுக்கப்பட்டதாக பதியப்பட்ட வழக்கில் ஆத்தூர், முக்காணி பகுதியைச் சேர்ந்த வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 26, 2026 at 8:42 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்காணி தாமிரபரணி ஆற்றில் தங்க மூட்டை கிடைத்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கு தொடர்பாக, ஆத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ராமநாதபுரம் முடுக்கு தருவை பகுதியில் போதைப்பொருள் தடுப்பு அமலாக்கப் பிரிவு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் நின்று கொண்டிருந்த 5 பேரை பிடித்து, அவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில், ஒருவர் ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த குப்புசாமி என்பதும், மற்றொருவர் பரமக்குடியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பதும், மற்ற 3 பேர் தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் தெரியவந்தது.
அவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தியதில் 38 தங்கக் கட்டிகள், 28 பவுன் நகை மற்றும் ரூ. 12.20 லட்சம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதனையடுத்து அவ்வளவு தங்கம் மற்றும் பணம் எங்கிருந்து கிடைத்தது என்பது குறித்து விசாரித்தபோது, முக்காணி தாமிரபரணி ஆற்றில் ஒரு தங்க மூட்டை கிடைத்ததாகவும், அவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக ராமநாதபுரம் வந்ததாகவும் 3 பேரும் தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கக் கட்டிகள், நகைகள் மற்றும் பணத்தை கேட்பாரற்று கிடந்தவை என கருவூலத்தில் ஒப்படைத்த போலீசார், இவ்வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு தொடர்பாக சிபிசிஐடி துணைக் கண்காணிப்பாளர் அஜய் தங்கம் தலைமையிலான போலீசார் ஆத்தூர் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து, ஆத்தூர் ஆற்றங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்த கருப்பசாமி (28) என்பவர் மீது சந்தேகம் இருப்பதாகத் தெரிவித்து அவரது வீட்டில் சோதனை நடத்தினர்.
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அப்போது, அவரது வீட்டிலிருந்து தங்கச் சங்கிலி, ஆரம், மோதிரம், கைச்சங்கிலி, கம்மல் என மொத்தம் 54 பவுன் தங்க நகைகளும், ரூ. 67 ஆயிரம் ரொக்கமும் இருப்பதை கண்டறிந்தனர். இதுகுறித்து கருப்பசாமியிடம் விசாரிக்கையில், தசரா திருவிழாவுக்காக வேடமணியும் பக்தர்களுக்கு முடி மற்றும் வேடப் பொருட்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்து சம்பாதித்த பணத்தில் அவற்றை வாங்கியதாக தெரிவித்தார்.
ஆனால், அவரது பதில் நம்பும்படியாக இல்லை எனக் கூறி நகை மற்றும் பணத்தைப் பறிமுதல் செய்த போலீசார், கருப்பசாமியைக் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவ்வழக்கில் ஆத்தூர், முக்காணி பகுதியைச் சேர்ந்த வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.