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நெல்லையில் 17 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: 21 வயது இளைஞர் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளைஞர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 5:45 PM IST

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திருநெல்வேலி: நெல்லையில் 17 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தை அடுத்த அனவன் குடியிருப்பு பகுதியை சேர்ந்தவர் சுடலை மணி (21). தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் இவர், 17 வயது சிறுமி ஒருவருக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்து வந்துள்ளார்.

குறிப்பாக, சிறுமிக்கு ஆபாசமான செய்திகளை காட்டுவது, இணைய வழியாக ஆபாச செய்திகளை அனுப்புவது பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துவது உள்ளிட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக தெரிகிறது. இந்த சம்பவம் சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு தெரிய வரவே, அவரது பெற்றோர் அம்பாசமுத்திரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இளைஞர் மீது புகார் அளித்துள்ளனர்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில், சுடலை மணியை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து விசாரணை நடத்தினர். அதில், அவர் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதையடுத்து, சுடலை மணி மீது போக்சோ சட்டத்தின் 11 (1), 12, 7,8 ஆகிய நான்கு பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

அதாவது, ‘குழந்தைகளின் படங்களை அநாகரிகமாகக் காட்டி மிரட்டுதல், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல், வாய்மொழி மற்றும் காட்சி வாயிலாக பாலியல் துன்புறுத்தல்களில் ஈடுபடுதல், இணைய வழியாகவும் நேரடியாகவும் விரும்பத்தகாத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல், பாலியல் நோக்கத்தோடு சிறுமியை தொடுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல்’ ஆகிய குற்றங்களுக்காக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

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இளம்பெண்ணிடம் அத்துமீறல்: இதேபோல, திருநெல்வேலி வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு வந்த இளம்பெண் ஒருவர், நேற்று சிகிச்சை முடிந்து லிஃப்ட் மூலம் கீழ்த்தளத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்துள்ளார்.

அப்போது அதே லிஃப்டில் வந்த தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் பகுதியை சேர்ந்த பாஸ்கர்(42) என்ற நபர் அந்த இளம்பெண்ணிடம் அத்துமீறியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அப்பெண் உடனடியாக திருநெல்வேலி மாநகர் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.

அதனடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சிங்கப்பெண் காவல்துறையினர், பாஸ்கரை பிடித்து, பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், பாஸ்கரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அந்த நபரிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

TIRUNELVELI CRIME NEWS
SEXUAL HARASSMENT
பாலியல் தொல்லை
NELLAI POCSO
NELLAI SEXUAL HARASSMENT CASE

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