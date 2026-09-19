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பெண்கள் விடுதிக்குள் நுழைந்து உள்ளாடைகளை திருடிய இளைஞர் கைது

சிசிடிவி கட்சியில் இளைஞர் பெண்களின் உள்ளாடைகளை எடுத்துச் சென்றார் என்பது உறுதியாகியுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 9:05 PM IST

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திருநெல்வேலி: மகளிர் விடுதிக்குள் காம்பவுண்டு சுவர் ஏறிக் குதித்து, அங்கு காயப்போட்டிருந்த பெண்களின் உள்ளாடைகள் உள்ளிட்ட துணிகளை திருடிச் சென்றதாக கூறப்படும் நபரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாநகரம் பெருமாள்புரம் பகுதியில் மகளிர் விடுதி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த விடுதியை வள்ளிசெல்வம் என்பவர் நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், விடுதிக்குள் அதிகாலை சுமார் 4 மணியளவில், சுமார் 25 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் விடுதியின் சுற்றுச்சுவரை ஏறிக் குதித்து உள்ளே நுழைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

பின்னர், அங்கு காயப்போட்டிருந்த பெண்களின் உள்ளாடைகள், நைட்டி உள்ளிட்ட ஆடைகளை அந்த நபர் திருடியதை சிலர் பார்த்துள்ளனர். பின்னர், திருடப்பட்ட துணிகளை மூட்டையாகக் கட்டிய அந்த நபர், சுற்றுச்சுவரை மீண்டும் ஏறிக் குதித்து இரு சக்கர வாகனத்தில் கிழக்கு நோக்கி சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

எனவே, இச்சம்பவம் தொடர்பாக விடுதியின் வார்டன் கோபிஷா, சம்பவத்தன்று காலை சுமார் 6 மணியளவில் விடுதி நிர்வாகி வள்ளிசெல்வத்திடம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து கடந்த 18 ஆம் தேதி பெருமாள்புரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் பெருமாள்புரம் போலீசார் BNS சட்டப்பிரிவுகள் 331(4), 305(a)-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனிடையே, சம்பவம் தொடர்பாக சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீசார், பாளையங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த தமீமுல் அன்சாரி என்பவரை அடையாளம் கண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

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விடுதியில் காயப் போட்டிருந்த துணிகளைத் திருடி வந்த நபர், அங்குள்ள சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளின் அடிப்படையில் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக பெருமாள்புரம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது, சிசிடிவி கட்சியில் தமீமுல் அன்சாரி தான் பெண்களின் உள்ளாடைகளை எடுத்துச் சென்றார் என்பது உறுதியாக தெரியவந்துள்ளது. எனவே அவரிடம் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.

குறிப்பாக, எதற்காக விடுதியில் நுழைந்து இதுபோன்று கீழ்த்தரமான செயலில் அவர் ஈடுபட்டார் என்பது குறித்தும், இதன் பின்னணியில் வேறு ஏதும் காரணம் இருக்கிறதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் என்றனர்.

பெண்கள் விடுதிக்குள் புகுந்து உள்ளாடைகளை திருடிய நபர் பிடிபட்ட சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

உள்ளாடை திருடிய இளைஞர் கைது
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திருநெல்வேலி
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