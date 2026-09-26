இன்ஸ்டா பழக்கத்தால் கொடூரம்- அரசுப் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை - இளைஞர் போக்சோவில் கைது
முத்துசாமி மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : September 26, 2026 at 1:52 PM IST
சென்னை: இன்ஸ்டா மூலம் பழகி, பள்ளி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த எலெக்ட்ரீசியன் போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக போலீசார் கூறுகையில், சென்னை நந்தம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் முத்துசாமி (22). டிப்ளமோ முடித்துள்ள இவர் எலெக்ட்ரீசியனாக வேலை செய்து வந்தார். இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர்ந்து ரீல்ஸ் பார்ப்பதை வழக்கமாக கொண்ட முத்துசாமி, 20 நாட்களுக்கு முன்பு தாம்பரம் அருகே உள்ள அரசுப் பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் 17 வயது சிறுமியுடன் பேசத் தொடங்கியுள்ளார்.
சிறுமியுடன் இன்ஸ்டாவில் பேசி பழகி வந்த அவர், நேற்று முன்தினம் (செப்.24) சிறுமியை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என மெசேஜ் அனுப்பி தொந்தரவு செய்துள்ளார். இளைஞரின் பேச்சை நம்பிய சிறுமி ஒப்புக் கொண்டதால், வகுப்பு முடிந்ததும் பள்ளி அருகே வருமாறு கூறியதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, சிறுமி அங்கு வந்ததும் ஜூஸ் குடிக்கலாம் எனக் கூறி இரு சக்கர வாகனத்தில் ஜூஸ் கடைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
பின்னர், தாம்பரம் அருகே ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காட்டுப் பகுதிக்கு சிறுமியை வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்ற அவர், பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். அதன் பின், சிறுமியை சமாதானம் செய்து வீட்டிற்கு அனுப்பியுள்ளார்.
வீட்டிற்கு சென்ற சிறுமிக்கு உடல்நலக் கோளாறு ஏற்பட்டு, ரத்தப் போக்கு அதிகரித்துள்ளது. அதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், உடனடியாக தாம்பரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனர் என்று கூறினர்.
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மேலும் போலீசார் கூறுகையில், அங்கு சிறுமியை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், பெற்றோரிடம் அவருக்கு நடந்ததை தெரிவித்துள்ளனர். அதை கேட்ட சிறுமியின் தந்தை உடனடியாக சோமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். தகவல் அறிந்து சோமங்கலம் போலீசார், கிளாம்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
பின்னர், மகளிர் போலீசார் விசாரித்த போது, சிறுமி அழுது கொண்டே நடந்த சம்பவத்தை கூறியுள்ளார். சிறுமியின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் முத்துசாமியை பிடித்து விசாரித்த போது, இன்ஸ்டாவில் பழகி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததை ஒப்புக் கொண்டுள்ளார் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
அதையடுத்து, அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு செல்போன் கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், குழந்தைகள் செல்போன் பயன்படுத்துவதை பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.