இன்றைய இளைஞர்கள் எதிர்கால இந்தியாவின் கதாநாயகர்கள் - பிரதமர் மோடி
வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்துக்குத் தேவையான புதிய கருத்துகள் மற்றும் புதிய தீர்வுகளின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் எதிர்காலம் மட்டுமல்லாமல், உலகின் எதிர்காலமும் தீர்மானிக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
Published : October 11, 2026 at 8:05 PM IST
சென்னை: இன்றைய இளைஞர்கள் எதிர்கால இந்தியாவின் கதாநாயகர்கள் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஜெயகோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலயாவின் பொன்விழா கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மோடி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களிடையே உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "இந்தியாவின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் வல்லமை இளைஞர்களிடம் இருக்கிறது. வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை உருவாக்குவதற்குப் புதிய சிந்தனைகளும், புதிய தீர்வுகளும் அவசியம். நவராத்திரி நன்னாளில் புனிதமான தமிழக மண்ணில் கால் பதித்துள்ளேன். மாணவர்களின் கண்களில் பளிச்சிடும் ஒளியைப் பார்க்கும்போது பாரதத்தின் எதிர்காலத்தைக் காண்கிறேன்.
இன்றைய இளைஞர்கள் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்துக்கு மேலும் வலுசேர்த்து வருகிறார்கள். வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்துக்குத் தேவையான புதிய கருத்துகள் மற்றும் புதிய தீர்வுகளின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் எதிர்காலம் மட்டுமல்லாமல், உலகின் எதிர்காலமும் தீர்மானிக்கப்படும். உலகம் தற்போது பல்வேறு தீர்வுகளைத் தேடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், அந்தத் தீர்வுகளை வழங்கக்கூடிய வல்லமை இந்திய இளைஞர்களிடம் இருக்கிறது. இது இளைஞர்களுக்கான காலம், இளைஞர்களின் கனவு நிச்சயம் நிறைவேறும் என்ற முழுமையான நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது.
இந்தப் பள்ளியின் பொன்விழா கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்கத் தனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போதே இந்த நிகழ்ச்சியில் நிச்சயமாக பங்கேற்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன். இந்த இனிய தருணத்தில், 50 ஆண்டுகாலம் சிறப்பான பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ள விஷ்வ ஹிந்து வித்யா கேந்திரா மற்றும் ஒட்டுமொத்த இந்து வித்யாலயா குடும்பத்தினருக்கும் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
1975-ஆம் ஆண்டு சென்னையின் மேற்கு மாம்பலத்தில் ஒரு சிறிய பள்ளியாக இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது வெறும் 7 மாணவர்கள் மட்டுமே படித்தனர். அந்தக் காலத்தில் இன்றுள்ளதை போன்ற வசதிகள் இல்லை, நிரந்தரக் கட்டடம் மற்றும் போதிய வளங்கள் இல்லாத சூழலிலும், உறுதியான மனவலிமையும், தளராத சேவை மனப்பான்மையும் இந்த நிறுவனங்களை ஆரம்பித்தவர்களுக்கு இருந்ததால் இன்று ஆலமரம் போல் இது வளர்ந்துள்ளது.
இந்து வித்யாலயத்தின் பயணம் வெற்றிகரமாக அமையப் பாடுபட்ட அனைத்து ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 50 ஆண்டுகால அர்ப்பணிப்பு, பொறுப்புணர்வு, இளம் தலைமுறையினரின் வாழ்க்கையை செதுக்குதல் என இந்த நிறுவனத்தின் பயணம் பாராட்டப்பட வேண்டியது" என்று பிரதமர் மோடி புகழாரம் சூட்டினார்.