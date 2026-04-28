தேர்தல் முடிவுகளால் யாரும் தவறான முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாது; நீதிபதி கிருபாகரன் வேண்டுகோள்

வெற்றி, தோல்வி சகஜமானது என்பதை அரசியல் தலைவர்கள் அறிக்கையாக வெளியிட வேண்டும் என்று ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கிருபாகரன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கிருபாகரன்- செய்தியாளர் சந்திப்பு
ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கிருபாகரன்- செய்தியாளர் சந்திப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 5:44 PM IST

சென்னை: தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்து யாரும் தவறான முடிவுகள் எடுக்க வேண்டாம் என அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் தொண்டர்களுக்கு அறிவுரை வழங்க வேண்டும் என்று ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கிருபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கிருபாகரன், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அருகே இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிக அளவு வாக்குகள் பதிவாகி இருப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அதே வேளையில், தேர்தலுக்குப் பிறகு இளைஞர்களும் குழந்தைகளும் நடந்து கொள்வது அதிர்ச்சியாக உள்ளது.

தேர்தல் என்றால் வெற்றி, தோல்வி என்பது சகஜம். 1952ம் ஆண்டில் இருந்தே தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. நடந்து முடிந்த 17ஆவது சட்டமன்ற தேர்தலில் 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது. இதில் ஒரு கட்சி தான் வெற்றிபெற முடியும். 4 கட்சிகளும் வெற்றி பெற முடியாது.

ஒவ்வொரு கட்சியினரும் தங்கள் கட்சிதான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அது நியாயமானதுதான். அவர்கள் அதிகபட்சமாக பிரச்சாரம் செய்யலாம், தேர்தலில் வாக்களிக்கலாம். வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது.

சில இளைஞர்களும் குழந்தைகளும் தேர்தலில் தங்கள் தலைவர்தான் வெற்றி பெறுவார் என்ற மாய சிந்தனையில் இருப்பதை சமூக ஊடகங்களில் பார்க்க முடிகிறது. அவர்களின் கட்சி வெற்றி பெற்றால் கொண்டாடலாம். நான் எந்த கட்சியையும் குறிப்பிட்டுக் கூறவில்லை.

ஒருவேளை தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தால், அதைத் தாங்கிக் கொள்ளும் மனவலிமை அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். தேர்தலில் தனது தலைவர் தோற்றால், குழந்தைகளுடன் தானும் தவறான முடிவை எடுப்பேன் என்று ஒரு பெண்மணி கூறுகிறார். இதுபோன்று வரும் தகவல்கள் வருத்தத்தையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கின்றன," என்று அவர் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஒவ்வொருவருக்கும் தாங்கள் சார்ந்த கட்சியின் மீது அபிமானம் இருப்பது சாதாரணமானது. ஆனால், தனது கட்சி மட்டும் தான் தேர்தலில் வெற்றிபெற வேண்டும் என்றால் அந்த ஒரு கட்சி மட்டும் தான் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும். ஒரு தேர்தலில் தோல்வி அடைந்தால் அடுத்த தேர்தலுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும்.

இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற தேர்தல்களில் இந்திரா காந்தி, அண்ணா, ஜெயலலிதா உள்ளிட்ட மிகப் பெரிய தலைவர்கள்கூட தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறார்கள். அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.

எனவே, அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். அதாவது, தேர்தல் முடிவுகள் எதுவாக இருந்தாலும் சகஜமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், எந்த விபரீத முடிவையும் எடுக்கக்கூடாது என்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.

தேர்தலின்போது பிரச்சாரம் செய்ததுபோல் அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் இந்த அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும். இதேபோல், திரைப்பட நடிகர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் இதுதொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

இதை வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குவதற்கு முன் செய்ய வேண்டும். அனைவருக்கும் சமுதாய பொறுப்பு உள்ளது. அரசியலில் வெற்றி தோல்வியை சகஜமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்க வேண்டும்," என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

மேலும், "அரசியலில் வெற்றி தோல்வி இயல்பானது. எனவே, இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகளை பெற்றோர் கண்காணித்து ஆலோசனை வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரின் மனநிலையும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக தெரிகிறது. எனவே, முன்கூட்டியே தெரிவிக்கிறேன். தேர்தல் ஆணையமும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் பாடத்திட்டத்தில் தேர்தல் தொடர்பான பாடங்களை சேர்க்க வேண்டும்" எனவும் நீதிபதி கிருபாகரன் ஆலோசனை வழங்கினார்.

