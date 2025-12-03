விவசாய வேலைக்கு ஆட்களே கிடைக்காத நிலை... அதிரடி முடிவு எடுத்து சாதித்த பட்டதாரி இளைஞர்கள்
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார கிராமங்களில் விவசாய கூலி வேலை செய்து வரும் 65 பேர் கொண்ட இளைஞர்கள் குழு, ஒரு நாளைக்கு தலா ரூபாய் 1200 வரை சம்பாதிக்கின்றனர்.
Published : December 3, 2025 at 7:47 PM IST
- இரா மணிகண்டன்
"இன்ஸ்டாகிராமில் எங்கள் சேனலை பார்த்து விட்டு பல மாவட்டங்களில் இருந்து வேலைக்கு அழைக்கின்றனர். விவசாய வேலைகளுக்கு ஆளே இல்லை .எனவே தான் எங்கள் ஊரில் படித்த இளைஞர்கள் விவசாயத்தை கையில் எடுத்தனர். விவசாயம் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறது. அதனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் எங்கள் ஊர் இளைஞர்கள் விவசாய வேலை பார்த்து வருகிறோம்" என்றார் ரமேஷ் என்ற இளைஞர்.
விவசாயம் மற்றும் அதை சார்பு தொழில்கள் மட்டுமே தனி மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் பயன் தரக் கூடியவை என்றால் மிகையல்ல. அதே சமயம் மாறி வரும் காலத்திற்கு ஏற்ப விவசாய வேலை செய்ய பெரும்பாலான இளைஞர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. இதனால் விவசாயம் உள்ளிட்ட தொழில்கள் அழிவின் விளிம்பை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
ஆனால் பாரம்பரியத்தின் மகத்துவத்தை உணர்ந்து படித்த இளைஞர்கள் விவசாயம் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருவது சமீபத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக ஐடி கம்பெனி போன்ற பெரிய வேலையை உதறி விட்டு கிராமங்களில் வந்து விவசாயம் செய்வதை பார்க்க முடிகிறது. அதே சமயம் விவசாய கூலி வேலைகளுக்கு பெரும்பாலும் படித்து இளைஞர்கள் வருவதில்லை. காரணம் விவசாய கூலி வேலை பார்க்க வேண்டும் என்றால் தினமும் சேற்றில் கால் வைக்க வேண்டும். கையில் மண்வெட்டியை பிடித்து மூச்சு வாங்க வேலை பார்க்க வேண்டும். அதற்கு தேவையான உடல் கட்டமைப்பு வேண்டும்.
விவசாய கூலி வேலையில் இறங்கிய பட்டதாரி இளைஞர்கள்
இது போன்ற காரணங்களால் பலரும் விவசாய கூலி வேலைகளை விரும்புவதில்லை. இந்த சூழலில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி அருகே பட்டங்காடு என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த படித்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் சிலர் மண் வெட்டியை சுமந்து விவசாய கூலி வேலை செய்து வருவது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
அதாவது சேரன்மகாதேவியில் இருந்து களக்காடு செல்லும் சாலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் பட்டங்காடு கிராமம் அமைந்துள்ளது. இங்கு வசிக்கும் ராஜ் (44) என்பவர் தலைமையில் தான் இளைஞர்கள் விவசாய கூலி வேலைகளை செய்து வருகின்றனர். இவர்களின் குழுவில் உள்ள தங்கத்துரை (45) என்பவர் மகாராஜா(22) என்ற இளைஞர் மூலம் தான் பார்க்கும் விவசாய வேலைகளை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட தொடங்கினார்.
விவசாயம் குறித்தும் விவசாயத்தின் அவசியம் குறித்தும் தங்கதுரை பேசிய வீடியோக்கள் பல இளைஞர்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இதன்பின் சமூக வலைதளங்களில் பின் தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமானது. செல்வமகாராஜா என்ற ஐடியில் வீடியோக்களை வெளியிடுகின்றனர். இந்த குழுவை பேஸ்புக்கில் 1.93 லட்சம் பேரும், இன்ஸ்டாகிராமில் 4.29 லட்சம் பேரும் பின்தொடர்கின்றனர்.
விவசாய வேலைகளில் இளைஞர்களுக்கு மவுசு
ஆரம்பத்தில் 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அதிகளவில் இவர்களது குழுவில் வேலை பார்த்த வந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக 20 வயதை தாண்டிய படித்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன்வந்து இணைந்துள்ளனர். சமூக வலைதளங்களில் இவர்களின் வீடியோவை பார்த்து விட்டு உள்ளூர் விவசாயிகள் மட்டுமல்லாமல் தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, திருச்சி போன்ற வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் இவர்களை விரும்பி வேலைக்கு அழைக்கின்றனர்.
ராஜ் குழுவை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தங்களின் நேர்த்தி மற்றும் வேலையின் மீதான காதலால் விவசாயத்திலும் அதிக பணம் சம்பாதிக்க முடியும் என நிரூபித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஒரு ஆண்டில் ஒன்பது மாதங்கள் ஒரு நாள் ஓய்வு இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக இவர்களுக்கு வேலை இருந்து வருகிறது. கார்த்திகை, மார்கழி, தை ஆகிய மூன்று மாதங்களும் மழை காலம் என்பதால் அந்த மூன்று மாதங்கள் மட்டும் இவர்களுக்கு வேலை குறைவாக இருக்கும்.
இந்த குழுவினர் 5 மணி நேரத்தில் 8 சென்ட் நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த 120 வாழைகளுக்கு மண் வெட்டி வைத்து விடுகின்றனர். ஐந்து பேர் சேர்ந்து ஐந்து மணி நேரத்தில் 40 சென்ட் நிலத்துக்கு மண் வெட்டி வைத்து விடுகின்றனர். இவர்களுக்கு மண் வெட்டி வைக்க வாழை ஒன்றுக்கு ரூ.10 கூலியாக தரப்படுகிறது. இதன்படி பார்த்தால் ஒருவர் சராசரியாக 120 வாழைகள் வரை மண் வெட்டுவதால் 5 மணி நேரத்தில் 1200 ரூபாய் சம்பாதிக்க முடிகிறது.
வேலையில்லா நேரத்தில் வருவாய் பங்கீடு
வேலை குறைவாக இருக்கும் நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நபர்கள் மட்டும் வேலைக்கு சென்றால் அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தை குழுவில் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். இதுவும் இக்குழுவினரின் சிறப்பு அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இது குறித்து ரமேஷ் என்ற இளைஞர் கூறுகையில், ”நாங்கள் வயலில் வரப்பு வெட்டுவது, வாழைகளுக்கு பார் போடுவது என அனைத்து விவசாய வேலைகளையும் பார்ப்போம். எங்கள் குழுவில் 65 பேர் உள்ளனர். பல மாவட்டங்களில் இருந்து இன்ஸ்டாகிராமில் எங்கள் சேனலை பார்த்து விட்டு வேலைக்கு அழைக்கின்றனர். விவசாய வேலைகளுக்கு ஆளே இல்லை. எனவே தான் எங்கள் ஊரில் படித்த இளைஞர்கள் விவசாயத்தை கையில் எடுத்தனர். விவசாயம் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறது, அதனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் எங்கள் ஊர் இளைஞர்கள் விவசாய வேலை பார்த்து வருகிறோம்.
விவசாயத்தை உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எங்களது ஆசை. அதில் நாங்கள் முதல் படியை தொட்டுவிட்டோம். எங்களுக்கு தெரிந்த வேலைகளை சொல்லித் தருகிறோம். விவசாயத்தில் சுயநலம் கிடையாது, முடியாது என பிறர் சொல்லும் வேலையை நாங்கள் முடித்துக் கொடுப்போம். அதனால் தான் எங்களை விரும்பி அழைக்கின்றனர். எங்களைப் பொறுத்து வரை எங்களுக்கு விடுமுறை என்பதே கிடையாது, நாங்களே விடுமுறை எடுத்தால் தான் உண்டு” என்றார்.
குழுவில் உள்ள மற்றொரு உறுப்பினரான செல்வம் (23) என்ற இளைஞர் பேசுகையில், ”முதலில் எங்கள் கிராமத்தில் 10 பேர் மட்டும் தான் இந்த வேலைக்கு சென்றனர். தினமும் காலை 4 மணிக்கு எழுந்து, 6 மணிக்கு வேலை பார்க்கும் இடத்திற்கு வந்து விடுவோம். ஆறு மணியில் இருந்து பத்து மணிக்குள் வேலையை முடித்து விடுவோம்” என்றார்.
மேலும் பட்டப்பிள்ளை புதூரை சேர்ந்த விவசாயி முத்து பேசுகையில், ”எங்கள் வயலில் மண் வெட்டுவதற்கு 15 நாட்களாக அலைந்த போது யாரும் வரவில்லை. பின்னர் நாங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக இந்த குழுவை தொடர்பு கொண்டோம். இவர்களைப் போன்று யாரும் வேலை பார்க்க முடியாது, இவர்கள் வராவிட்டால் எங்களுக்கு 30 ஆயிரம் ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கும்” என்றார்.
இது குறித்து இளைஞர் முத்துக்குட்டி பேசுகையில், ”நான் பி.காம் (B.com) முடித்து விட்டு விவசாய வேலை பார்க்கிறேன். தனியார் நிறுவனத்தில் 12 மணி நேர வேலை பார்க்க வேண்டும். ஆனால் அதற்கேற்ற சம்பளம் இருக்காது. நமது உழைப்பு வீணடிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு தான் பலன் கிடைக்கிறது. அதே நேரத்தில் விவசாய வேலையில் கொஞ்சம் நேரம் வேலை பார்த்தாலும், நாம் உழைக்கும் உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்கிறது” என்றார்.
இது குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமான தங்கத்துரை பேசுகையில், ”எங்கள் ஊரில் பெரும்பாலும் மக்கள் விவசாயம் சார்ந்த வேலைகளை பார்த்து வருகின்றனர். நாங்கள் படும் கஷ்டங்களை பிறர் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் முதலில் வீடியோவை எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டோம். அதனை மக்கள் அதிகமாக பார்க்க தொடங்கினர்.
தற்போது இயற்கை சீற்றத்தால் மேலச்சேவல் பகுதியில் வாழை விவசாயிகளுக்கு பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டது. இதனை வீடியோவில் நாங்கள் சொன்னதைப் பார்த்து பலர் வருத்தப்பட்டு பண உதவி செய்தனர். அந்த பணத்தை நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறோம். இதுவரை 100-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு நிதி வழங்கியுள்ளோம்.
இக்காலத்தில் மண்வெட்டியை தூக்க பலர் வெட்கப்படுகின்றனர், இந்த வேலைகளுக்கு ஆள் இல்லை என்பதால் இருக்கின்றவர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என எங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கின்றனர்” என்றார். உலகிற்கே உணவளிக்கும் உன்னதமான விவசாய வேலை பார்க்கும் இளைஞர்கள் வேலையோடு சேர்த்து சமூக சேவையும் செய்து வருவதை நேரில் சென்ற போது நம்மால் அறிய முடிந்தது.