சமூக வலைதள நண்பர்களுக்கு வலி நிவாரண மாத்திரைகள் விற்பனை! 6 பேரை ’அலேக்’காக அள்ளிய போலீசார்!

நூதன முறையில் சமூக வலைதள நண்பர்களுக்கு வலி நிவாரண மாத்திரைகளை விற்பனை செய்தவர் உள்பட அவற்றை வாங்கியவர்கள் என அனைவரையும் போலீசார் கைது செய்த நிலையில் அவர்களிடம் இருந்து 1166 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 20, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
சென்னை: பீகார் மாநிலத்தில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட வலி நிவாரண மாத்திரைகளை வாங்கி சமூக வலைதள நண்பர்களுக்கு விற்பனை செய்த விவகாரத்தில் 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கொடுங்கையூர் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இளைஞர்கள் சிலர் வலி நிவாரண மாத்திரைகளை போதைக்காக பயன்படுத்துவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் கண்காணிப்பில் இறங்கி போலீசார், மீனாம்பாள் சாலை பகுதியை சேர்ந்த அரவிந்த் என்ற டோலு (27) என்பவரது வீட்டுக்கு சென்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அந்த ஆய்வில் அவரது வீட்டில் 420 வலி நிவாரண மாத்திரைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரிய வந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்த போலீசார். அரவிந்த்தை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அந்த விசாரணையில் அரவிந்த் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் சினிமா பாடலுக்கு நடனம் ஆடி வீடியோ பதிவிட்டு வருவதும், அந்த சமூக வலைதள கணக்கு மூலம் வலி நிவாரண மாத்திரைகளை ஆர்டர் செய்து பெற்று கொள்ளுவதும், பிறருக்கும் இது குறித்து கூறி அவர்களுக்கும் மாத்திரைகளை விற்று வருவதும் தெரிய வந்தது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அவருக்கு வலி நிவாரண மாத்திரைகளை விற்பனை செய்ததாக வியாசர்பாடி பி.கல்யாணபுரத்தை சேர்ந்த சஞ்சய் (23) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவரிடம் இருந்து 480 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து அவர்கள் இருவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் எழில் நகரை சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் அஜித்குமார் (27) என்பவர் வீட்டில் போலீசார் சோதனை செய்தனர். அப்போது 266 மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: இது மத்திய அரசின் வஞ்சக செயல் - வைகோ காட்டம்!

இதையடுத்து இவருக்கு மாத்திரையை விற்பனை செய்த பெரிய பாம்பு என்ற ரஞ்சித் (23), பிரவீன் (22) என என மொத்தமாக 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 5 பேரிடமும் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கண்ணதாசன் நகர் எட்டாவது பிளாக் பகுதியில் வசித்து வரும் பீகார் மாநிலத்தவரான பைசன் அகமது (23) தான் முதலில் மாத்திரைகளை அரவிந்த்துக்கு வழங்கியது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து பைசன் அகமதை கைது செய்த போலீசார், அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில் அவர் கடந்த மாதம் தனது அண்ணன் சதாம் உசேனுடன் வாக்கு செலுத்துவதற்காக பீகார் மாநிலத்திற்கு சென்றதாக கூறினார். மேலும் பீகாரில் இருந்து தமிழ்நாடு வரும் போது 1200 மாத்திரைகளை வாங்கி வந்ததாகவும், அதில் பாதியை அரவிந்திடம் கொடுத்ததாகவும் கூறினார்.

பின், அரவிந்த் அந்த மாத்திரைகளை வாங்கி தனது நண்பர்களான சஞ்சய், அஜித்குமார் என சமூக வலைதளத்தில் தனக்கு நெருக்கமாக உள்ள நபர்களுக்கு விற்பனை செய்து வந்தது தெரிய வந்தது. இவர்களிடம் இருந்து மொத்தம் 1166 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் 6 பேர் மீதும் கொடுங்கையூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

