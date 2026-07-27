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ஆணழகன் போட்டியில் பெண்களும், சிறுவர்களும் கலந்து கொண்டு அசத்தல்

24 பிரிவுகளாக நடைபெற்ற ஆணழகன் போட்டியில் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 300க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்

ஆணழகன் போட்டி
ஆணழகன் போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 9:55 AM IST

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சென்னை: சென்னை அடையாறில் நடைபெற்ற ஆணழகன் போட்டியில் ஆண்களுக்கு இணையாக சிறுவர்கள் மற்றும் பெண்கள் கலந்து கொண்டு, தங்களது உடல் கட்டமைப்பை வெளிப்படுத்தி பார்வையாளர்களை அசத்தினர்.

சென்னை அடையாறில் பிட்னெஸ் ஃபெடரேஷன் தமிழ்நாடு அசோசியேசன் ஏற்பாட்டில் ஆணழகன் போட்டி வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. 24 பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த ஆணழகன் போட்டியில் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். ஒவ்வொரு பிரிவுகளிலும் முதல் ஐந்து இடம் பிடித்த வீரர்களுக்கு வெற்றிக் கோப்பை, பதக்கம், மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

மேலும் வெற்றியாளர்கள் மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்த வீரர்களுக்கு ரொக்கமாக 50 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு பணம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. பள்ளி செல்லும் வயதுடைய சிறுவர்கள், பாடி பில்டர் என மேடையில் சிறுவர்கள் உடல் கட்டமைப்பை வெளிப்படுத்திய காட்சி பார்ப்போரை வியக்க வைத்தது.

இந்த ஆணழகன் போட்டி குறித்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கூறுகையில், ”பல ஆணழகன்களை உருவாக்குவதற்காக தான் இந்த ஆணழகன் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. மேடையில் உள்ள வீரர்கள் போதைப் பழக்கத்திற்கு ஆளாக மாட்டார்கள். போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து வெளியே வருவதற்காக உடற்பயிற்சி கூடத்தில் சேர்ந்தவர்கள் தான், அதிக அளவில் ஆணழகன்களாக இதுவரை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு தன் உடலை கட்டுக் கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என ஒரு சிலர் வருவார்கள். ஒரு சிலர் மன நிம்மதிக்காக வருவார்கள். ஒரு சிலர் போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து வெளியே வருவதற்காக, மன அழுத்தத்தில் உள்ளவர்கள் வருவார்கள். ஆனால் இவர்கள் தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள்.

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உடற்பயிற்சி பல இளைஞர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்து உள்ளது. கண்டிப்பாக அனைவரும் எந்த வயதில் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விளையாட்டில் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக தினந்தோறும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும், உடற்பயிற்சி அனைவரும் செய்வதற்காகவே இந்த ஆணழகன் போட்டி நடத்துவதற்கு முக்கிய காரணமாகவும் உள்ளது” என தெரிவித்தனர். இந்த ஆணழகன் போட்டியை கலந்து கொண்ட சிறுவர்கள் செய்து காட்டிய வித்தையை ஏராளமானோர் பார்த்து ரசித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

BODY BUILDING COMPETITION
ஆணழகன் போட்டி
CHENNAI
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