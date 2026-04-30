வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டி கொலை - சென்னை தப்பிச் சென்ற இளைஞர் கைது

மூதாட்டி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பாண்டீஸ்வரன் என்பவரை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய போலீசார் கரூர் மாவட்ட தனிப்படை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

கோப்புப்படம்
Published : April 30, 2026 at 12:16 PM IST

கரூர்: கரூர் அருகே மூதாட்டியை கொலை செய்த வழக்கில், சென்னை தப்பிச் சென்ற நபரை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய போலீசார் கைது செய்தனர்

உப்பிடமங்கலம் அருகே உள்ள கருப்பூர் சாலப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த மூதாட்டி தாயாரம்மாள் (79). இவரது கணவர் பெருமாள், மகன் ராஜகோபாலன் இறந்து விட்டதால் தனியாக வசித்து வந்தார். மேலும் மூதாட்டி தாயாரம்மாளின் மகள் மனோரஞ்சிதம் திண்டுக்கல் அருகே உள்ள லந்தகோட்டை பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் கடந்த 27 ஆம் தேதி தாயாரம்மாள் (79) தனது வீட்டை விட்டு வெளியே வராததால் அருகில் குடியிருக்கும் ஜெயசித்ரா என்பவர் வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது மூதாட்டியின் கை, கால்கள் கட்டிய நிலையில், கொலை செய்யப்பட்டு இருப்பது தெரிய வந்தது. உடனடியாக இந்த சம்பவம் குறித்து ஜெயசித்ரா வெள்ளியனை காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளார்.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த வெள்ளியணை போலீசார், மூதாட்டி உடலை கைப்பற்றி கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய முதல் கட்ட விசாரணையில், கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து, மூதாட்டி அணிந்து இருந்ததாக கூறப்படும் அரை சவரன் தோடு, அரை சவரன் மூக்குத்தி திருடப்பட்டுள்ளதை கண்டறிந்துள்ளனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, மூதாட்டியின் நகைக்காக ஆசைப்பட்டு மர்ம நபர் கை கால்களை கட்டி கொலை செய்துவிட்டு, தப்பி ஓடி இருக்கலாம் என்று கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அதன்படி, கருப்பூர் சாலப்பட்டி கிராமத்தை சுற்றிலும் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி தீவிரமாக ஆய்வு செய்த போது, சில மர்ம நபர்கள் மூதாட்டியின் வீட்டை நோட்டமிட்டது தெரியவந்துள்ளது.

ஆனால் சிசிடிவியில் தெளிவான புகைப்படங்கள் கிடைக்காததால், ஏஐ மூலம் அந்த புகைப்படங்களை மாற்றி குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர். அதன் மூலம் இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகளை கரூர் மாவட்ட தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மேலும் இந்த கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர் ரயில் மூலம் சென்னை தப்பிச் சென்ற நிலையில், அவரை சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

பிறகு கைது செய்யப்பட்ட நபரிடம் விசாரணை நடத்திய போது, அவர் மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் தெருவை சேர்ந்த பாண்டீஸ்வரன் (19) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் மூதாட்டி வசிக்கும் பகுதியில் ஒரு உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த போது, அவரை நோட்டமிட்டு, அதிகாலையில் சென்று கட்டிப் போட்டு நகைகளை திருடியதாகவும், அவர் தங்களை வெளியில் காட்டிக் கொடுத்துவிடுவார் என்ற பயத்தில் கொலை செய்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள இரண்டு நபர்களுடன் தனக்கு பாளையங்கோட்டை சிறையில் பழக்கம் ஏற்பட்டதாகவும், வயதான மூதாட்டி போன்று, தனியாக இருக்கும் பெண்களை குறி வைத்து இது போன்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். தொடர்ந்து கரூர் மாவட்ட தனிப்படை போலீசாரிடம் பாண்டீஸ்வரன் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

