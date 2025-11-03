செல்ஃபி மோகத்தால் நீருக்குள் தவறி விழுந்த இளைஞர் மாயம் - இரண்டாவது நாளாக தொடரும் மீட்பு பணி!
செல்ஃபி எடுக்க முயன்று நீருக்குள் மாயமான இளைஞரை மீட்கும் பணிகள் இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 3, 2025 at 8:31 AM IST
திருவள்ளூர்: நண்பர்களுடன் சுற்றுலாவுக்காக பூண்டி ஏரிக்கு வந்த இளைஞர் செல்ஃபி எடுக்க முயன்றபோது கால்வாய்க்குள் தவறி விழுந்து மாயமான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பூண்டி ஏரி அல்லது சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கம் என்பது சென்னை மக்களின், குடிநீர்த் தேவைக்காக 65 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டித் திறக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கமாகும். பூண்டி என்னும் ஊரில் கொற்றலை ஆற்றின் குறுக்கே இந்த நீர்த்தேக்கமாகமானது அமைந்துள்ளது.
இது சென்னையின் முக்கிய சுற்றுலாத்தலமாகவும் இருந்து வருகிறது. தினந்தோறும் சுமார் 500க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த ஏரிப்பகுதியை சுற்றி பார்க்க வருகின்றனர். இந்நிலையில் நேற்று (நவ.2) ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் வழக்கத்தை விட மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.
சென்னை வியாசர்பாடி பகுதியில் இருந்து யாசிக் (22) என்ற இளைஞர் நண்பர்களுடன் அங்கு சுற்றிப் பார்க்க வந்துள்ளார். ஆந்திர மாநிலம் கண்டது அணையிலிருந்து ஊத்துக்கோட்டை தாமரை குப்பம் வந்தடையும் கிருஷ்ணா நதி நீர் பாதையான மழை உபரி நீர் கால்வாயில் இருந்து வெளியேறும் நீரை நண்பர்களுடன் பார்வையிட்ட போது யாசிக் செல்ஃபி எடுக்க முயன்றுள்ளார்.
தொடர் கனமழை காரணமாக இங்கு நீர் கடல்போல் நிரம்பியுள்ள நிலையில், எதிர்பாராத விதமாக கால்வாயில் தவறி விழுந்ததில் அவரை தண்ணீர் வேகமாக இழுத்துச் சென்றது. நண்பர்களின் கண்முன்னே சில நொடிகளில் நீரில் மூழ்கி மாயமானார்.
இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த நண்பர்கள் உடனடியாக இதுகுறித்து புலரம்பாக்கம் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தொடந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் நீர்த்தேக்க பகுதிக்குள் சுமார் 3 மணி நேரமாக யாசிக்கை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் இருட்ட தொடங்கியதால் இளைஞரை தேடும் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன.
மீண்டும் இன்று காலை ரப்பர் படகு உதவியுடன் தீயணைப்பு துறையினர் யாசிக்கை தேடும் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சுற்றுலாவுக்காக நண்பர்களுடன் பூண்டி ஏரிக்கு வந்த இளைஞர் செல்ஃபி எடுக்க முயன்றபோது கால்வாய்க்குள் தவறி விழுந்து மாயமான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீப காலமாக இளைஞர்கள் இதுபோன்று நீர் நிலை, மலை உச்சி போன்ற அபாயகரமான இடங்களுக்கு அருகே நின்று செல்ஃபி எடுக்க முயல்வதும், எதிர்பாராத விதமாக தவறி விழுந்து உயிரிழக்கும் துயர சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. சமூக ஊடகங்கல் மற்றும் செல்ஃபி மோகத்தை தவிர்த்து பாதுகாப்பாக நடந்துகொள்ளவும், இதுபோன்ற சம்பவங்களை தவிர்க்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.