லாரியில் நீட்டியிருந்த இரும்புக் கம்பியில் மோதிய கார்; இளைஞர் உயிரிழப்பு
தனியார் நிறுவனத்தை சேர்ந்த கார் பாலத்தில் சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், முன்னால் சென்ற லாரியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 10 அடி நீள கம்பி மோதியதில் இளைஞர் உயிரிழந்தார்.
Published : August 10, 2026 at 10:01 AM IST
சென்னை: நந்தம்பாக்கம், அடையாறு பாலத்தில் கார் முன்னாள் சென்ற லாரியில் இரும்பு கம்பியின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த இளைஞர் உயிரிழந்தார்.
நந்தம்பாக்கம், அடையாறு பாலத்தில் முன்னால் சென்ற கனரக லாரியின் பின்பகுதியில் நீட்டிக்கொண்டிருந்த இரும்புக் கம்பி மீது கார் மோதியதில் காரில் முன்பக்க இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் அந்த கம்பி குத்தி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
பல்லாவரத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நிறுவனத்தில், ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டம் சின்ன யாக்கர்லுரு பகுதியை சேர்ந்தவர் மாலப்பட்டி அசோக்(30), மற்றும் ஸ்ரீசௌமியா(28) ஆகியோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை பணிமுடிந்து ராமாபுரத்தில் விடுவதற்காக அந்த தனியார் நிறுவனத்தின் கார் ஓட்டுநர் பழைய பல்லாவரத்தை சேர்ந்த கோவிந்தராஜ்(51) என்பவர் அவர்களை காரில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுள்ளார்.
கார் நந்தம்பாக்கம் அடையாறு பாலத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அதற்கு முன்னே நீண்ட கனரக லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த லாரியின் பின்பகுதியில், சுமார் 10 அடி நீளத்திற்கு இரும்பினாலான கொக்கி போன்ற கம்பி ஒன்று நீட்டிக் கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதிகாலை நேரம் என்பதால் இருட்டில் லாரியில் இருந்த அந்த இரும்புக் கம்பி கார் ஓட்டுநருக்கு சரியாகத் தெரியவில்லை என தெரிகிறது. இதனால் லாரியின் பின்பகுதியில் நீட்டிக் கொண்டிருந்த இரும்புக் கம்பி மீது கார் பயங்கரமாக மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.
இரும்புக் கம்பி காரின் முன்பகுதியைத் துளைத்துக்கொண்டு, முன் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த மாலப்பட்டி அசோக்கின் மீது குத்தியுள்ளது. அதில், அவரது தலையில் உள்காயம் ஏற்பட்டதுடன் மார்பு, வயிறு, மற்றும் மார்பின் இடதுபுறத்திலும் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டன.
அதேபோல் பின்பக்க இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த ஸ்ரீசௌமியாவிற்கு வலது கையில் உள்காயமும், இடது கண் கீழ் ரத்த காயமும் ஏற்பட்டது. மேலும் கார் ஓட்டுநர் கோவிந்தராஜிற்கு இடது கையில் உள்காயம் ஏற்பட்டதுடன், முகம், மார்பு, மற்றும் வயிற்றுப் பகுதிகளில் காயங்கள் ஏற்பட்டன.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் குழுவினர் 3 பேரையும் மீட்டு, தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், மாலப்பட்டி அசோக் சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
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மேலும் கார் ஓட்டுநர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் ஸ்ரீசௌமியா ஆகியோர் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த விபத்து தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள மவுண்ட் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் உயிரிழந்த அசோக்கின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.