தாம்பரம் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி விபத்து - தூக்கி வீசப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழப்பு
இந்த விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், மேலும் இரண்டு பேர் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
Published : March 18, 2026 at 3:10 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் அருகே சாலையை கடக்க முயன்ற இரு சக்கர வாகனம் மீது மற்றொரு வாகனம் மோதியதில் இளைஞர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த சேலையூர் அருகே இந்திய விமானப்படை ப்ரொபசர் காலனி சாலை அருகே நேற்று சாலையை கடக்க முயன்ற இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது அதி வேகமாக வந்த மற்றொரு இரு சக்கர வாகனம் மோதியது. இந்த விபத்தில் ஒரு பெண் உட்பட மூன்று நபர்கள் தூக்கி வீசப்பட்டு படுகாயம் அடைந்தனர்.
உடனடியாக அந்த பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள் படுகாயம் அடைந்தவர்களை மீட்டு ஆட்டோ மூலம் அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக இருவர் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கும் மற்றும் மேலும் இருவர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இது குறித்து பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலானாய்வு காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், தாம்பரம் இரும்புலியூரை சேர்ந்த ஜனார்த்தனன் (23) என்பவர் திருச்செந்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரியா (21) என்பவரை இரு சக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுள்ளார்.
அப்போது சாலையை கடக்க முயன்ற போது தாம்பரம் அனந்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சஞ்சய் ராமச்சந்திரன் (20) என்பவர் மற்றொரு இரு சக்கர வாகனத்தில் அதி வேகமாக வந்துள்ளார். அப்பொது இரு வாகனங்களும் மோதியதில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது தெரிய வந்தது.
மேலும் இந்த விபத்தில் மூவருக்கும் கை, தலை, முகம், கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக போக்குவரத்து காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஜனார்த்தனன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். மேலும் ஒரு பெண் உட்பட இருவர் தீவிர சிகிச்சையில் இருப்பதாகவும் பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த இரு சக்கர வாகன விபத்து குறித்து கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.