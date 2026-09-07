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தவெக அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கார் மோதி இளைஞர் உயிரிழப்பு - ஓட்டுநர் கைது

அமைச்சரின் காரை ஓட்டு வந்த ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டு, பொதுவழியில் அதிவேகமாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் வாகனம் ஓட்டியது மற்றும் அஜாக்கிரதையாக வாகனம் ஓட்டி மரணத்தை ஏற்படுத்தியது ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு
தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 11:08 AM IST

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செங்கல்பட்டு: காட்டாங்குளத்தூர் சந்திப்பு பகுதியில், அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரியின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட கார் மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற 26 வயது இளைஞர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தமிழ்நாடு சமூக நலத்துறை அமைச்சரான ஜெகதீஸ்வரி, இன்று காலை நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக நேற்று நள்ளிரவு சென்னைக்கு காரில் புறப்பட்டுள்ளார்.

அவர் அரசு வாகனத்தில் முன்னதாகச் சென்று கொண்டிருக்கையில், அந்த வாகனத்தைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையின் பாதுகாப்பு வாகனமான எஸ்கார்ட் வாகனமும், அதன் பின்னால் அமைச்சருக்குச் சொந்தமான காரும் வந்து கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

கார் விபத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர்
கார் விபத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், காட்டாங்கொளத்தூர் சந்திப்பு பகுதியில் அமைச்சருக்கு சொந்தமான கார் சாலையை கடக்கும் போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்த இளைஞர் மீது பலமாக மோதியுள்ளது. இந்த விபத்து குறித்து உடனடியாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இந்த விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட காட்டாங்கொளத்தூர் செல்லியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த இறையன்பு (26) என்பவர் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாக அவசர ஊர்தி மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் உதவியுடன் காவல்துறையினர் உறுதி செய்தனர்.

மேலும், விபத்தில் உயிரிழந்த இறையன்பு உடலை மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்விற்காக அனுப்பி வைத்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்திய அமைச்சரின் காரை பறிமுதல் செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அவர்கள் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரியின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட சொந்த வாகனம் என்பது தெரியவந்தது.

மேலும், அந்த காரை ஓட்டி வந்த மதுரையைச் சேர்ந்த சின்ன அக்னி (28) என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

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இதனையடுத்து பொதுவழியில் அதிவேகமாகவும், அஜாக்கிரதையாகவும் வாகனம் ஓட்டியது மற்றும் அஜாக்கிரதையாக வாகனம் ஓட்டி மரணத்தை ஏற்படுத்தியது ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் ஓட்டுநர் சின்ன அக்னி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கைது செய்யப்பட்ட ஓட்டுநரிடம் விபத்து எவ்வாறு நிகழ்ந்தது, விபத்துக்கான காரணம் என்ன என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

YOUNGSTER DEATH
அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கார் விபத்து
MINISTER JAGATHEESWARI
CAR ACCIDENT
MINISTER JAGATHEESWARI CAR ACCIDENT

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