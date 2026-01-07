ETV Bharat / state

அரக்கோணம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞர் உயிரிழப்பு, சிறுவன் காயம்

முயல் வேட்டையாட சென்ற இளைஞர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அவரது உறவினர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனை
அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனை
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் அருகே நரிக்குறவர் சமூதாயத்தை சேர்ந்தவர் முயல் வேட்டைக்கு சென்ற போது உயிரிழந்தது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அரக்கோணம் அருகே உள்ள தணிகை போளூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள நரிக்குறவர் காலனியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் (30) என்பவர் நேற்று இரவு முயல் வேட்டைக்காக சூர்யா (12), சந்தோஷ் (15) ஆகியோருடன் அருகிலுள்ள உளியம்பாக்கம் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார்.

அப்போது சுந்தரப்பன் என்பவருக்குச் சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் காட்டு பன்றிகளைத் தடுப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்சார வேலியை வெங்கடேசன் தவறுதலாக மிதித்துள்ளார். இதில் மின்சாரம் பாய்ந்து வெங்கடேசன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததுள்ளார்.

இவருடன் சென்ற சூர்யா (12) என்ற சிறுவன் வெங்கடேசனை காப்பாற்ற முயன்ற போது, அவருக்கும் மின்சாரம் பாய்ந்து படுகாயமடைந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து உடன் சென்ற சந்தோஷ் (15) அளித்த தகவலின் பேரில், அங்கு விரைந்த நரிக்குறவர் இன மக்கள் உடனடியாக இருவரையும் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச் சென்றனர். அங்கு பரிசோதனை மேற்கொண்ட மருத்துவர்கள், வெங்கடேசன் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.

சிறுவன் சூர்யா தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து அரக்கோணம் கிராமிய காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் உயிரிழந்த வெங்கடேசனுக்கு கடந்த மாதம் கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று தான் திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில், இந்த துயர சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உளியம்பாக்கம் பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் காட்டுப் பன்றிகளைத் தடுப்பதற்காக சட்ட விரோதமாக மின்சார வேலி அமைக்கப்பட்டிருந்ததே வெங்கேடசன் உயிரிழப்புக்குக் காரணம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

அப்பகுதியில் மின்சார வேலி அமைத்ததாக கூறப்படும் விவசாய நில உரிமையாளர் சுந்தரப்பன் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் மின்சார இணைப்பு எவ்வாறு பெறப்பட்டது? உரிய அனுமதி இருந்ததா? என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.

மேலும் இது போன்ற சட்டவிரோத மின்வேலிகள் பொதுமக்களின் உயிருக்கு பெரும் ஆபத்தாக இருப்பதால், மாவட்டம் முழுவதும் இது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

