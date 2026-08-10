ஆடி மாத பூஜை என இளம்பெண்ணை வீட்டிற்கு அழைத்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபர் கைது
பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டவர் வீட்டில் இருந்து தப்பி வந்த இளம்பெண், சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படையினரின் உதவியோடு திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : August 10, 2026 at 3:50 PM IST
சென்னை: ஆடி மாதம் பூஜை என வீட்டிற்கு அழைத்து பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் இளைஞர் கைது செயப்பட்டுள்ளார்.
அண்ணா நகர் பகுதியில் வசிக்கும் 19 வயது பெண் ஒருவர் பொறியியல் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இவருக்கு பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படித்தபோது, முகப்பேர் கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த விஷால் (19) என்பவருடன் அறிமுகம் ஏற்பட்டுள்ளது. இருவரும் நட்பாகப் பழகி வந்த நிலையில், விஷாலின் நடவடிக்கைகள் சரியில்லாததால் கடந்த ஒரு ஆண்டாக அவருடன் அந்த பெண் பேசாமல் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த 7ஆம் தேதி காலை விஷால் அந்த பெண்ணின் செல்ஃபோனுக்கு தொடர்பு கொண்டுள்ளார். ஆனால் அவர் அழைப்பை எடுக்காமல் தவிர்த்துள்ளார். சிறிது நேரம் கழித்து வேறு ஒரு செல்போன் எண்ணில் இருந்து அந்த பெண்ணுக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது. அதனை எடுத்துப் பேசியபோது பெண் குரலில் பேசியவர், தான் விஷாலின் தாயார் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்.
மேலும் அன்று மதியம் தங்களது வீட்டில் ஆடி மாத பூஜை நடைபெறுவதாகவும், அதற்கு அவசியம் வர வேண்டும் என்றும் அந்த பெண்ணை அழைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை நம்பிய அந்த பெண் கடந்த 7ஆம் தேதி மதியம் முகப்பேர் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள விஷாலின் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.
அப்போது விஷால் வீட்டின் கதவை தாழிட்டு வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை என்று கூறியுள்ளார். பின்னர் தனது செல்போனில் இருந்த ஆபாச வீடியோவை அந்த பெண்ணிடம் காட்டியதாகவும், தான் சொல்வதை கேட்காவிட்டால் பள்ளியில் படித்தபோது எடுத்த அவரது புகைப்படத்தை ஆபாசமாக மார்பிங் செய்து, அதனை அவரது வீட்டில் தெரிவித்து விடுவதாக மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து விஷால் அந்த பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டு, தகாத முறையில் நடக்க முயன்றதாக தெரிகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த பெண் விஷாலை தள்ளிவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறியுள்ளார். பின்னர் வீட்டுக்கு செல்லும் வழியில் இருந்த சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படை பெண் காவல் குழுவினரிடம் நடந்த சம்பவம் குறித்து புகார் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி, திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்தார்.
அதன் பேரில் திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டம், தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனையடுத்து திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான போலீசார், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய முகப்பேர் கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த விஷால் (19) என்பவரை கைது செய்தனர்.
அவரிடமிருந்து குற்றச் செயலுக்கு பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் செல்ஃபோன் ஒன்றையும், போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட விஷாலை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, சிறையில் அடைத்தனர்.