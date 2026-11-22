தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ரீல்ஸ் எடுத்த கேரள இளம் பெண்கள்!
விடுமுறை நாளில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்குள் இளம்பெண்கள் ரீல்ஸ் எடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 22, 2026 at 4:06 PM IST
தேனி: மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்குள் இளம் பெண்கள் நடனமாடி ரீல்ஸ் எடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
வழக்கமாக அரசு அலுவலகங்கள் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும். இந்நிலையில், இன்று (நவம்பர் 22) ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் ஆள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று மக்கள் கூட்டம் இல்லாததால், நுழைவாயிலிலும் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடாமல் இருந்துள்ளனர். அந்த நேரத்தில் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளம் பெண்கள் சிலர் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக நுழைவாயில் பகுதியில் நடனமாடியுள்ளனர்.
அதனை மற்றொரு பெண் ரீல்ஸ் வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளார். பின்னர் அவர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றதாக தெரிகிறது. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திற்கு உள்ளே சென்று இளம் பெண்கள் நடனமாடி ரீல்ஸ் வீடியோ எடுப்பது சரியா என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இளம் பெண்கள் நடனமாடி ரீல்ஸ் எடுத்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.