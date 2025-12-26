ETV Bharat / state

காதலனை கரம் பிடிக்க காதலி போட்ட மாஸ்டர் பிளான் - போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலமான நாடகம்

சத்தியமங்கலம் அருகே தனது தந்தையுடன் நடந்து சென்ற இளம்பெண்ணை அவரது காதலன் கடத்திச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது

சத்தியமங்கலம் மகளிர் காவல் நிலையம்
சத்தியமங்கலம் மகளிர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 7:59 PM IST

ஈரோடு: பண்ணாரி அம்மன் கோயில் பகுதியில் இளம்பெண்ணை கடத்தி தாலி கட்டிய காதலனுக்கு பொதுமக்கள் தர்ம அடி கொடுத்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

சத்தியமங்கலம் அருகே பண்ணாரி அம்மன் கோயில் பகுதியில் இளம்பெண் தனது தந்தையுடன் சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அவ்வழியே வந்த ஒரு கார் அவர்கள் அருகே நின்றது. அதில் இருந்து இறங்கிய நபர் திடீரென பெண்ணை பிடித்து காரில் அமர வைத்து, கடத்திச் சென்றுள்ளார்.

பெண்ணின் தந்தை கூச்சலிட்ட நிலையில், அதனைக் கண்டு அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக பண்ணாரி சோதனை சாவடி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து விட்டு, மற்ற வாகனங்களில் காரை துரத்திச் சென்றனர். கார் பவானிசாகர் சாலையில் சிறிது தூரம் சென்று விட்டு, மீண்டும் கிராம சாலை வழியாக சத்தியமங்கலம் - மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுள்ளது. அப்போது மற்ற வாகனங்களில் துரத்திச் சென்றதால் பெண் கடத்தப்பட்ட காரை ஓட்டிச் சென்ற நபர், பதற்றத்தில் ஓட்டியதால் சாலையோர பள்ளத்தில் இறங்கி கார் நின்றது.

உடனடியாக அவர்களை பின் தொடர்ந்து சென்றவர்கள் காரில் இருந்த இரு இளைஞர்களை பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்துள்ளனர். இந்த நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த சத்யமங்கலம் போலீசார், கடத்தப்பட்ட பெண்ணை மீட்டதோடு, காரில் இருந்த இரு இளைஞர்களைப் பிடித்து அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர். அப்போது திடுக்கிடும் தகவல் வெளியானது.

இதில் கடத்தப்பட்ட பெண் நீலகிரி மாவட்டம் சூலூர் வட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜு என்பவரது மகள் மகேஸ்வரி (வயது 20) என்பதும், இவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் மணிகண்டன் என்பவரை காதலித்து வந்ததும் தெரிய வந்தது. கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு இருவரும் சோலூர் மட்டம் காவல் நிலையத்தில் தஞ்சமடைந்து திருமணம் செய்து கொள்வதாக திட்டமிட்ட நிலையில், மகேஸ்வரியின் பெற்றோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதில், மகேஸ்வரி மீண்டும் மனம் மாறி தனது பெற்றோருடன் சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில் மகேஸ்வரியை அவரது பெற்றோர் ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி பகுதியில் உள்ள உறவினர் வீட்டில் விட்டு சென்றுள்ளனர். பின்னர் மகேஸ்வரி மீண்டும் தனது காதலன் மணிகண்டனை தொடர்பு கொண்டு, இன்று தனது தந்தையுடன் பண்ணாரி அம்மன் கோயிலுக்கு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து மணிகண்டன் தனது நண்பர் பிரசாத் இருவரும் சேர்ந்து, காரில் வந்து பண்ணாரி அம்மன் கோயில் அருகே தந்தையுடன் நடந்து சென்ற மகேஸ்வரியை காரில் ஏற்றி அழைத்துச் சென்று காரிலேயே தாலி கட்டி திருமணம் செய்தது தெரிய வந்தது. இந்த தகவலைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார், மணிகண்டன் உடன் செல்ல மகேஸ்வரி விருப்பம் தெரிவித்ததால் அவர்கள் இருவரையும் அனுப்பி வைத்தனர்.

