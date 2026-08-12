நெல்லை அருகே எம்.எல்.எம். மோசடி புகாரில் இளம்பெண்கள் கைது; வெளியான பகீர் தகவல்
பண மோசடி புகாரில் கரையிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகலட்சுமி, தச்சநல்லூர் நல்லமேய்ப்பர் நகரைச் சேர்ந்த பூரணசெல்வி ஆகிய 2 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : August 12, 2026 at 5:44 PM IST
நெல்லை: தனியார் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் லட்சக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்று ஆசை வார்த்தை கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டதாக 2 இளம்பெண்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
நெல்லை மாநகரைச் சேர்ந்த வேம்பு என்பவரது மனைவி தங்கமாரி (47). இவர் நெல்லை மாநகர போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளார். அந்த மனுவில், 'கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனக்கு தெரிந்த கரையிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகலட்சுமி (23) என்பவர் மூலம் முத்துராம் மற்றும் அவரது மனைவி பூரணசெல்வி (30) ஆகியோர் அறிமுகமானார்கள்.
அவர்கள் தாங்கள் மல்டிவெல் மார்க்கெட்டிங் தனியார் நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணியாற்றி வருவதாகவும், தங்களது நிறுவனத்தில் ரூ.5 லட்சம் முதலீடு செய்தால் மாதந்தோறும் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம் என்றும் கூறினர்.
இதனை உண்மை என நம்பி பணத்தை முதலீடு செய்தேன். ஆனால் பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் அவர்கள் கூறியபடி வருமானம் கிடைக்கவில்லை. முதலீடு செய்த பணத்தை திருப்பிக் கேட்டபோது முறையாக பதில் அளிக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தனர்' என்று புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில், புகாரின் அடிப்படையில் நெல்லை சந்திப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையின் அடிப்படையில் கரையிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகலட்சுமி, தச்சநல்லூர் நல்லமேய்ப்பர் நகரைச் சேர்ந்த பூரணசெல்வி ஆகிய 2 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த மோசடியில் மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது, இதேபோல் வேறு நபர்களிடம் பணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சமீப காலமாக ஆன்லைன் மோசடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆன்லைன் மோசடியில் இளம்பெண்கள் கைதான சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.