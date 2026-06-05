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ஆபாச வீடியோ காண்பித்து இளம் பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல் செய்த நபர் கைது

சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர் மதுரவாயல் பூத்தபேடு பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் (29) என்பது கண்டறியப்பட்டு, அவரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 8:09 PM IST

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சென்னை: ராமாபுரம் பகுதியில் இளம் பெண்ணிடம் ஆபாச வீடியோ காண்பித்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த நபரை போலீசார் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து இருசக்கர வாகனம் மற்றும் செல்போனை பறிமுதல் செய்தனர்.

சென்னை ராமாபுரம் பகுதியில் தோழிகளுடன் வாடகை வீட்டில் தங்கி, ஐ.டி. நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் 21 வயது பெண் ஒருவர், நேற்று (ஜூன் 5) அதிகாலை வேலை முடித்துவிட்டு தனது தோழியுடன் வழக்கம்போல் வீட்டுக்கு திரும்பி உள்ளார்.

அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த ஒரு நபர், அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து நோட்டமிட்டுச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர், அந்த பெண் வீட்டின் வெளியே நின்று கொண்டிருந்தபோது, மீண்டும் அங்கு வந்த அதே நபர், தனது செல்ஃபோனில் இருந்த ஆபாச வீடியோவைக் காண்பித்து அப்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். மேலும், உதவிக்காக தனது செல்ஃபோனில் தமது நண்பர்களை அழைக்க முயன்றுள்ளார். இதை அறிந்து கொண்ட அந்த நபர் உடனடியாக அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார்.

இச்சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண், ராமாபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதன் பேரில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

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விசாரணையில், சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர் மதுரவாயல் பூத்தபேடு பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் (29) என்பது கண்டறியப்பட்டு, அவரை போலீஸார் கைது செய்தனர். குற்றச் செயலுக்கு அவர் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனம் மற்றும் ஒரு செல்ஃபோனையும் போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.

இதையடுத்து அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், அந்த நபர் தச்சராக பணியாற்றி வந்ததும், சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பும் இதேபோல் வேறொரு இளம் பெண்ணிடம் ஆபாச வீடியோ காண்பித்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட முருகன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

TAGGED:

MAN ARRESTED
பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை
SEXUAL HARASSMENT OF A YOUNG WOMAN
RAMAPURAM
YOUNG WOMAN SEXUALLY HARASSED

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