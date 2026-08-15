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சென்னை மாநகர பேருந்தில் செல்போன் திருட்டு; இளம்பெண் வெளியிட்ட வீடியோ

கண்களில் ஏதோ விழுந்ததால் கண்ணை மூடும் போது செல்போன்கள் திருடப்பட்டுள்ளதாக இளம்பெண் வீடியோவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பேருந்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு இளம்பெண் அறிவுரை
பேருந்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு இளம்பெண் அறிவுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 9:02 PM IST

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சென்னை: மாநகர பேருந்தில் பயணம் செய்த போது 60 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான 2 செல்போன்கள் திருடப்பட்டதாக இளம்பெண் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னையில் மாநகரப் பேருந்தில் பயணம் செய்த போது, தனது இரண்டு செல்போன்கள் திருடப்பட்டதாக இளம்பெண் ஒருவர் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த வீடியோவில் இளம்பெண் கூறியுள்ளதாவது, சென்னை கே.கே.நகர் ESI பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து 17D மாநகரப் பேருந்தில் ஏறியதாகவும், எழும்பூர் பழைய கமிஷனர் அலுவலகம் அருகே இறங்க திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பேருந்தில் பயணம் செய்தபோது, தனது அருகில் அமர்ந்திருந்த வயதான பெண் ஒருவர் தன்னிடம் பேசியதாகவும், உணவு, தண்ணீர் மற்றும் பவர் பேங்க் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து தொடர்ந்து கேள்விகள் கேட்டுக் கொண்டே வந்தாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், தனது பையில் இருந்த இரண்டு செல்போன்களும் பையில் துளையிட்டு திருடி சென்றதாக குறிப்பிட்ட அவர், எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை அருகே பேருந்தில் வந்த போது கூட என்னிடம் செல்போன் இருந்தது. அடுத்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் நான் இறங்க வேண்டும் என்பதால், இருக்கையில் இருந்து எழுந்தேன்.

அப்போது என் கண்களில் ஏதோ விழுந்தது. உடனே நான் கண்களை மூடிக் கொண்டு அருகில் இருந்த என் தோழியின் கைகளை இறுக்கிப் பிடித்தேன். இந்த இடைப்பட்ட தூரத்தில் தான் செல்போன திருட்டு நடந்துள்ளது. 35 முதல் 40 விநாடிக்குள் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. பின்னர் தான் தனது செல்போன்கள் காணாமல் போனதை தான் கவனித்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.

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தனது இரண்டு செல்போன்களின் மொத்த மதிப்பு சுமார் 60 ஆயிரம் ரூபாய் என தெரிவித்துள்ள அவர், மாநகரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்கள் தங்களது செல்போன், பணம் உள்ளிட்ட உடைமைகளை மிகவும் கவனமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

மேலும், MTC பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பொதுமக்கள், விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும், தங்களது உடைமைகளை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அந்த இளம்பெண் அறிவுறுத்தியுள்ளார். இந்த சம்பவம் சென்னை மாநகரப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகள் இடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

செல்போன் திருட்டு
சென்னை மாநகரப் பேருந்து
இளம்பெண் வீடியோ
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