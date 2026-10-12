குமரியில் கொடூரம்: விபரீத முடிவெடுத்த இளம்பெண்; இளைஞரை அடித்தே கொலை செய்த உறவினர்கள்
கல் மற்றும் கட்டைகளை கொண்டு ஆண்டனிராஜை கடுமையாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் பலத்த காயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 2:32 PM IST
கன்னியாகுமரி: கொட்டாரம் அருகே உள்ள பெரியவிளை பகுதியில் இளம்பெண் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதற்கு இளைஞர் தான் காரணம் என கூறி அவரை பெண்ணின் உறவினர்கள் அடித்து கொலை செய்த கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கொட்டாரத்தை அடுத்த பெரியவிளை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆண்டனிராஜ் (வயது 25). அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முன்னாள் ராணுவ வீரரான ஞானசெல்வம். இவருடைய மகள் ஏஞ்சல் கல்லூரி படிப்பை முடித்து விட்டு தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை பார்த்து வந்தார்.
இவரை ஆண்டனிராஜ் ஒரு தலையாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தன்னை காதல் செய்யும்படி ஏஞ்சலுக்கு ஆண்டனிராஜ் தொடர்ந்து தொல்லைக் கொடுத்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்காக ஆண்டனிராஜ் மீது இளம்பெண் தரப்பில் கன்னியாகுமரி காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், ஆண்டனிராஜ் தொடர்ந்து ஏஞ்சலுக்கு காதலின் பேரில் தொல்லை கொடுத்து வந்ததால் அவர் பெரும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 11) இரவு வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் ஏஞ்சல் விபரீத முடிவெடுத்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
ஏஞ்சலின் இந்த முடிவால் அவரது குடும்பத்தினர் பெருத்த சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர். மேலும், அவரின் இந்த நிலைக்கு ஆண்டனிராஜ் தான் காரணம் என கூறி அவர்கள் பெரும் ஆத்திரத்திலும் இருந்துள்ளனர். இந்த சூழலில், ஏஞ்சலின் இறப்பை அறிந்த ஆண்டனிராஜ், அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவரது வீட்டிற்கு வந்து பார்த்துள்ளார்.
அப்போது, ஆத்திரத்தில் இருந்த ஏஞ்சலின் உறவினர்கள், கல் மற்றும் கட்டைகளை கொண்டு அவரை கடுமையாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் பலத்த காயமடைந்த ஆண்டனிராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மேலும், அவரை அடித்த ஏஞ்சலின் உறவினர்கள், அங்கிருந்து தப்பியோடி விட்டனர்.
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இது குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கன்னியாகுமரி காவல் நிலைய போலீசார், அங்கு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, கன்னியாகுமரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அன்ஷூல் நாகரும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தி, கொலையாளிகளை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து உத்தரவிட்டார்.
தொடர்ந்து, ஏஞ்சல் மற்றும் ஆண்டனிராஜ் இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு உடற்கூராய்வுக்காக ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.