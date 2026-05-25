தூத்துக்குடியில் இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை - 3 பேர் கைது

வழக்குப் பதிவு செய்த சில மணி நேரத்திலேயே, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மூன்று பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 9:39 PM IST

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் இளம்பெண் ஒருவர் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்த சில மணி நேரத்திலேயே, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

நேற்று (மே 24) இளம்பெண் ஒருவர், தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகார் ஒன்றை அளித்தார். அதில், பாத்திமா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மோகித் என்பவர், தனது இரு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து தனது விருப்பத்திற்கு மாறாக அழைத்து சென்று தூத்துக்குடி மீன்பிடி துறைமுகம் அருகே பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், தன்னிடம் இருந்து 2 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் ரொக்கப் பணம், ஒரு செல்போன் மற்றும் இரண்டு வெள்ளி மோதிரங்களை அவர்கள் பறித்துச் சென்றதாகவும் அவர் புகாரில் குறிப்பிடிருந்தார்.

இதையடுத்து, தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பி.என்.எஸ். சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கினர்.

தூத்துக்குடி நகர துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சுனில் தலைமையில் நான்கு தனிப்படைகள் அமைத்து, வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். தீவிர தேடுதலுக்குப் பிறகு பாத்திமா நகர் பகுதியை சேர்ந்த மோகித் (25), நசரேன் மகன் ரித்தீஷ் (19), ஜெயக்குமார் மகன் திலோத் பெர்லின் (21) ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். பாதிக்கப்பட்ட பெண், மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையே, கடந்த மார்ச் மாதம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய விளாத்திகுளம் பள்ளி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாகி கொல்லப்பட்ட வழக்கில், குற்றவாளிக்கு இரட்டை தூக்குத் தண்டனை வதித்து தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

