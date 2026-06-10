ரேப்பிட்டோ ஓட்டுநர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இளம்பெண் புகார் - போலீசார் விசாரணை
ஓட்டுநர் பிரவீன் குமார் உண்மையிலேயே இளம் பெண்ணை பாலில் தொந்தரவு செய்தாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்சனையா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : June 10, 2026 at 7:16 PM IST
சென்னை: இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்லும் போது ரேப்பிட்டோ ஓட்டுநர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இளம் பெண்ணின் புகாரையடுத்து போலீசார் ஓட்டுநரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த அஸ்தினாபுரம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் பிரவீன் குமார் (வயது 27). பட்டதாரியான இவர் பல்லாவரத்தில் மூக்கு கண்ணாடி கடை வைத்து நடத்தி வருகின்றார். இந்த நிலையில் பகுதி நேர வேலையாக ரேப்பிடேடோ ஓட்டுநராகவும் வேலை செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், பிரவீன் குமார் செல்போனுக்கு நேற்று இரவு ரேப்பிட்டோ செயலியில் குறுஞ்செய்தி ஒன்று வந்தது. அதில், ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் இருந்து குரோம்பேட்டைக்கு கஸ்டமரை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
உடனே ஈக்காட்டுத்தாங்கலுக்கு சென்ற பிரவீன் குமார், சுமார் 22 வயது மதிக்கத்தக்க இளம் பெண்ணை வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு குரோம்பேட்டை நோக்கி சென்றார். இரண்டு பெரிய பைகளை இளம் பெண் வைத்திருந்ததால் அதில் ஒரு பையை வாங்கி வாகனத்தின் முன் பகுதியில் ஓட்டுநர் வைத்துள்ளார். மேலும் உங்களுக்கு அமர்வதற்கு சிரமமாக இருந்தால், தனது தோள் மீது கை வைத்து பிடித்துக்கொள்ளுங்கள் என அந்த பெண்ணிடம் ஓட்டுநர் தெரிவித்தாக கூறப்படுகிறது. அப்போது இளம்பெண்ணின் தொடையில் அவர் கைப்பட்டதாக தெரிகிறது.
இதையடுத்து அப்பெண்மணி இரு சக்கர வாகனத்தில் அமர்ந்தவாறு அவரது நண்பர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் வாகனத்தை விட்டு இறங்கிய அப்பெண் அழுது கொண்டே அங்கிருந்து சென்றுள்ளார். அதன் பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் ஓட்டுநர் பிரவீன் குமாரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, எனது தோழியிடம் நீங்கள் தவறாக பேசியதோடு, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளீர்கள். உங்களிடம் பேச வேண்டும் எனக் கூறி குரோம்பேட்டை பகுதிக்கு வருமாறு அழைத்துள்ளார்.
அதன்படி பிரவீன் குமார் சென்ற போது, அந்த பெண்ணுடன் இருந்த ஐந்து நபர்கள் சேர்ந்து பிரவீன் குமாரை சரமாரியாக தாக்கியதில் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே விழுந்தார்.அதன் பின்னர் இந்த பெண் உட்பட ஐந்து பேரும் அங்கிருந்து சென்றுள்ளனர்.
இதைப் பார்த்த பொதுமக்கள் பிரவீன் குமாரை மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தலையில் ஆறு தையல்கள் போடப்பட்டன.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த குரோம்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து அந்தப் பெண் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பிரவீன் குமாரை அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பிரவீன் குமார் உண்மையில் இளம் பெண்ணை பாலில் தொந்தரவு செய்தாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்சனையா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.