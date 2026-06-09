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போதைக்காக வலி நிவாரண மாத்திரைகளை ஊசியாக செலுத்திய போது இளம்பெண் உயிரிழப்பு: நண்பர்கள் 2 பேர் கைது

சம்பவ இடத்தில் இருந்து வலி நிவாரண மாத்திரைகள் 10 அட்டைகளும், மருந்து செலுத்துவதற்கான ஊசி, மாத்திரை கலக்கப்பட்ட நீருடன் கூடிய 2 டீ கப்புகள் ஆகியவற்றையும் போலீஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 12:51 PM IST

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திருச்சி: வலி நிவாரண மாத்திரைகளை கரைத்து போதைக்காக ஊசியாக செலுத்திய போது இளம்பெண் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக இளம்பெண்ணின் நண்பர்கள் இருவரை போலீஸார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருச்சி மாநகரம், அரியமங்கலத்தில் உள்ள எம்.ஆர்.மில் தெருவைச் சேர்ந்த 18 வயது இளம்பெண் ஒருவர், நேற்று முன் தினம் (ஜூன் 7) இரவு 9.30 மணியளவில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சதாம் உசேன் (19) என்பவருடன் சேர்ந்து திருச்சி ஜங்ஷன் அருகே உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், நேற்று மதியம் சுமார் 1 மணியளவில், சதாம் உசேன் தனது நண்பரான அரியமங்கலம் தீப்பெட்டி தெருவைச் சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா (19) என்பவரை தொலைபேசியில் லாட்ஜிற்கு அழைத்துள்ளார். அங்கு வந்த ஷேக் அப்துல்லா, சதாம் உசேன் மற்றும் அந்த இளம்பெண் ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து, வலி நிவாரண மாத்திரைகளை கரைத்து போதைக்காக ஊசியாக போட்டுக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், அந்த இளம்பெண் திடீரென மயக்கமடைந்தார். அதனை தொடர்ந்து அவரை, சதாம் உசேனும், ஷேக் அப்துல்லாவும் அந்த பெண்ணை தூக்கிக் கொண்டு ஆட்டோ மூலம் திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றனர். அங்கு இளம்பெண்ணை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் சுயநினைவற்ற நிலையில் இருந்ததை அடுத்து தீவிர சிகிச்சை அளித்துள்ளனர்.

இருப்பினும் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, இளம்பெண்ணின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காகத் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மேலும், தகவலறிந்து வந்த கன்டோன்மெண்ட் காவல் நிலைய போலீஸார், இளம்பெண் தங்கியிருந்த அறையில் சோதனை நடத்தினர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வலி நிவாரணி மாத்திரைகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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அப்போது, அங்கு வலி நிவாரண மாத்திரைகள் 10 அட்டைகளும், மருந்து செலுத்துவதற்கான ஊசி, மாத்திரை கலக்கப்பட்ட நீருடன் கூடிய 2 டீ கப்புகள் ஆகியவை இருந்துள்ளன. இதனையடுத்து அவற்றை கைப்பற்றினர். மேலும், போலீஸார் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்த இளம்பெண்ணின் தாயார் ஷகிலா பேகம், இந்த மாத்திரைகளை விற்பனை செய்து வந்ததும், அவரிடம் இருந்தே இந்த இளம்பெண் மாத்திரைகளை எடுத்து வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாகச் சதாம் உசேன், ஷேக் அப்துல்லா ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீஸார், அவர்களிடம் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

போதை ஊசி போட்ட பெண் பலி
TRICHY DRUG TRAGEDY
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ARRESTED
GIRL DIES AFTER INJECTING DRUG

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