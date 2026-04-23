ETV Bharat / state

என் வாக்கை செலுத்தி விட்டார்களா? தேர்தல் அலுவலர்களிடம் முறையிட்ட இளைஞர்

இதனால் வாக்குச்சாவடியில் சில மணி நேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. மேலும், வாக்காளரிடம் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

வாக்கு திருட்டால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் சதீஷ்
வாக்கு திருட்டால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர் சதீஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 10:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தனது வாக்கை திருடி விட்டதாகக் கூறி இளைஞர் ஒருவர் வாக்குச்சாவடி மைய அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் அமைதியான முறையில் இன்று (ஏப்ரல் 23) நடைபெற்றது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணியுடன் நிறைவுற்றது. இதில், இளைஞர்கள் தொடங்கி முதியவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பினரும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு, தங்களின் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினர்.

இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இரவு 8 மணி நேர நிலவரப்படி 85.01 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இதில் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவு அதிக வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இந்த நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அஞ்சுகிராமம் அருகே உள்ள கனகப்பபுரம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள 248-ஆவது வாக்குச்சாவடியில் மாலை 5 மணி அளவில் ரஸ்தா காடு பகுதியைச் சேர்ந்த சதீஷ் என்ற இளைஞர் வாக்களிப்பதற்காக வந்துள்ளார்.

அப்போது, அவரிடம், உங்களின் வாக்கு ஏற்கெனவே பதிவாகி விட்டது என்று அலுவலர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சதீஷ், பின்னர், வாக்காளர் கையெழுத்திட்ட பதிவேட்டை வாங்கி பார்த்துள்ளார். அப்போது, அவருடைய வாக்கை ஏற்கெனவே ஒருவர் கள்ள ஓட்டாக பதிவு செய்திருப்பது தெரிய வந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து வாக்காளர் சதீஷ், எனது வாக்கினை செலுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கூறி தேர்தல் அலுவலர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். வாக்குச்சாவடியை முற்றுகையிட்ட அவர், நிறைவு பெற்ற வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வெளியே எடுத்துச் செல்லவிடாமல் தடுது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

இதனால் வாக்குச்சாவடியில் சில மணி நேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. அவரிடம் தேர்தல் அலுவலர்களும் காவல் துறையினரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

வாக்கு திருட்டு
STOLEN VOTE
VOTE
TN ELECTION
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.