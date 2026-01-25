75 வயது மூதாட்டிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை; 24 வயது இளைஞர் கைது
75 வயது மூதாட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் 24 வயது இளைஞரை கைது செய்துள்ள போலீசார் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : January 25, 2026 at 12:57 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே 75 வயது மூதாட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த பரவக்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த 75 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டிக்கு இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர். மூவரும் வெளியூரில் வசித்து வருகின்றனர். இதனால் மூதாட்டி வீட்டில் தனியாக வசித்து வருவதாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியிடம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் சென்று செலவுக்காக பணம் கேட்டுள்ளார். அவரிடம் மூதாட்டி பணம் இல்லை என கூறியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த இளைஞர், மூதாட்டியை தாக்கி துன்புறுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த கொடூர சம்பவத்தின்போது மூதாட்டி மயக்கம் அடைந்த நிலையில், அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக நினைத்து அந்த இளைஞர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார். இன்று காலை மூதாட்டியின் உறவினர்கள் வீட்டிற்குச் சென்று பார்த்தபோது, காயங்களுடன் உயிருடன் இருந்த மூதாட்டி, நடந்த சம்பவம் குறித்து அவர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனையடுத்து அவரது மகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்த மூதாட்டியின் மகள் ரஞ்சனி, தனது தாயை உடனடியாக குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தார். அங்கு மூதாட்டிக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து நடத்திய விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், "75 வயது மூதாட்டி மீது நடந்த பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மருத்துவ அறிக்கையின் அடிப்படையில் மேற்கொண்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அஜித்குமார் (24) என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு, அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சம்பவம் தொடர்பான அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு, குற்றம் இழைத்தவருக்கு உரிய தண்டனை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தனர்.