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செல்போன் திருடியதாக இளைஞர் அடித்துக் கொலை; 4 பேர் கைது

சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் குணசேகரன், காந்தி, அருள்குமரன் மற்றும் பாலு ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்தனர்.

பிரதிநித்துவப் படம்
பிரதிநித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 6:05 PM IST

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சென்னை: தாம்பரம் அருகே செல்போன் திருடியதாக உறவினரே தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இளைஞரை அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் சேலையூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை, கொடுங்கையூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ் என்கிற சக்தி (31). கூலி வேலை செய்து வரும் இவர், சித்தாலப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது உறவினர் காந்தி என்பவரின் வீட்டிற்கு கடந்த 16 ஆம் தேதி சென்றுள்ளார்.

பின்னர், காந்தி மற்றும் அவரது நண்பர்களான ராஜாஜி நகரைச் சேர்ந்த குணசேகரன், ராமகிருஷ்ணாபுரத்தைச் சேர்ந்த அருள்குமரன், மாடம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலு ஆகிய நான்கு பேருடன் சேர்ந்து மாடம்பாக்கத்தில் உள்ள ஏரியில் மீன் பிடிக்க சென்றுள்ளார்.

அப்போது சக்தி மட்டும் ஏரியின் கரையிலே அமர்ந்திருக்க மற்றவர்கள் ஏரிக்குள் இறங்கி மீன் பிடித்துள்ளனர். இந்த நேரத்தில் அருள்குமாரின் செல்போன் மற்றும் பணம் காணாமல் போனதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், அந்த நேரத்தில் சக்தியும் கரையில் இல்லாமல் போயுள்ளார்.

ஆகையால், சக்தி மீது அனைவருக்கும் சந்தேகம் ஏற்பட்டு உள்ளது. மேலும், அவர்தான் செல்போன் மற்றும் பணத்தை எடுத்து கொண்டு தப்பியாக நினைத்த அவர்கள், மிகுந்த ஆத்திரத்துடன் தேடினர் வந்தனர். ஆனால், சக்தி அவர்களிடம் சிக்கவில்லை.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் தாம்பரம் கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள மதுபான கடையில் அமர்ந்து சக்தி மது குடித்துக் கொண்டிருப்பதாக காந்தி மற்றும் அவரது நண்பர்களுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து அந்த மதுபானை கடைக்கு ஆட்டோவில் சென்ற காந்தி, அருள்குமரன் உள்ளிட்டோர், சக்தியிடம் மேலும் மது அருந்தலாம் என கூறி மீண்டும் மாடம்பாக்கம் ஏரிகரைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு வைத்து சக்திக்கு அளவுக்கு அதிகமாக மதுவை ஊற்றி கொடுத்துவிட்டு பின்னர் செல்போன் மற்றும் பணம் குறித்து கேட்டுள்ளனர்.

இதில் ஏற்பட்ட தகராறில் காந்தி, அருள்குமரன், குணசேகரன் மற்றும் பாலு ஆகிய நான்கு பேரும் சக்தியைக் கடுமையாக தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சக்தி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். இதை சற்றும் எதிர்பார்த்திராத சக்தியின் உறவினர் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் உடனடியாக அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளனர்.

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இந்த நிலையில், நேற்று (ஜூலை 18) காலை ஏரி கரை வழியாக சென்றவர்கள், சக்தி இறந்து கிடப்பது குறித்து சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் தகவல் அளித்துள்ளனர். இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், அவரின் உடலை கைப்பற்றி செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், குணசேகரன், காந்தி, அருள்குமரன் மற்றும் பாலு ஆகிய நான்கு பேரையும் கைது செய்தனர். பின்னர், அவர்கள் அனைவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

இளைஞர் கொலை
THEFT
MOBILE PHONE
CELLPHONE THEFT
YOUTH BEATEN TO DEATH

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