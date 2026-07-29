திருநங்கையை காதலித்து கரம் பிடித்த இளைஞர் - பெற்றோரின் எதிர்ப்பை மீறி நடந்த திருமணம்
கடந்த மே மாதம், பிரவீன்ராஜுக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் திருமணம் செய்து வைப்பதற்காக அவருடைய பெற்றோர் பெண் தேடத் தொடங்கினர்.
Published : July 29, 2026 at 7:38 PM IST
ஈரோடு: ஆவடியை சேர்ந்த ஐடி பொறியாளர் ஒருவர், தாம் காதலித்த திருநங்கையை பெற்றோரின் எதிர்ப்பை மீறி கரம் பிடித்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும் கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் மாலை மாற்றி சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி அருகே உள்ள மோரை பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரவீன் ராஜ். கணினி தகவல் தொழில் நுட்பம் (ஜடி) பயின்றுள்ள இவர், சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இவருக்கும், நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள வரகூராம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் கயல்விழி என்ற திருநங்கைக்கும், 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஃபேஸ்புக் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. கயல்விழி 12ஆம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளார்.
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ஆரம்பத்தில் இருவரும் நண்பர்களாகப் பழகி வந்த நிலையில், நாளடைவில் இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்தது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தீவிரமாக காதலித்து வந்த நிலையில், இருவரும் திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவு செய்தனர்.
இதையடுத்து, பிரவீன்ராஜ் தாம் கயல்விழியை காதலிக்கும் விஷயத்தை தனது வீட்டில் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், அவரது பெற்றோர் இவர்களின் திருமணத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, பிரவீன்ராஜ், தனது பெற்றோருக்கு தெரியாமல் கயல்விழியுடன் சென்னையில் வசித்து வந்துள்ளார். இதையறிந்த பிரவீன்ராஜின் பெற்றோர், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பண்டிகைக்கு வீட்டுக்கு வந்தபோது, கயல்விழியிடம் இருந்து அவரை பிரிக்க திட்டமிட்டனர்.
அதன்படி, பிரவீன்ராஜுக்கு மனநிலை சரியில்லை என்று கூறி, அவரை சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் போதை மறுவாழ்வு மையத்தில் கட்டாயப்படுத்தி சேர்த்து, 2 ஆண்டுகள் அங்கேயே வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த மே மாதம், பிரவீன்ராஜ் குணமடைந்துவிட்டதாக கூறி, அவரை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்து, அவருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் திருமணம் செய்து வைப்பதற்காக பெண் தேடத்தொடங்கினர். இதையறிந்த பிரவீன்ராஜ் உடனடியாக வீட்டைவிட்டு வெளியேறி கயல்விழியுடன் கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் உள்ள மனித சட்ட உதவி மையத்தை அணுகினார்.
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அங்கு அமைப்பின் நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் இருவரும் மாலை மாற்றி, தாலி கட்டி, சுயமரியாதை பதிவுத் திருமணம் செய்து கொண்டனர். பெற்றோரின் எதிர்ப்பையும், தடைகளையும் தாண்டி தாம் காதலித்த திருநங்கையை, இளைஞர் ஒருவர் கரம் பிடித்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பையும் நெகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.