ETV Bharat / state

தாய்லாந்து ஹோட்டலில் வேலை செய்த ஒட்டப்பிடாரம் இளைஞர் உயிரிழப்பு - அடித்துக் கொன்றதாக குடும்பத்தினர் குற்றச்சாட்டு

மகனின் உயிரிழப்புக்கு நீதி வேண்டும் என்றும், உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: தாய்லாந்தில் ஹோட்டல் வேலைக்குச் சென்ற ஓட்டப்பிடாரம் இளைஞர் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டதாக குடும்பத்தினர் கண்ணீர் மல்க புகார் அளித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள கே.வேலாயுதபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பெருமாள் - பொன்னம்மாள் தம்பதியினர். இவர்களுக்கு மூன்று ஆண் பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில் பெருமாள் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னதாக உயிரிழந்துள்ளார். பொன்னம்மாளின் இளைய மகன் ஈசாக் (23), கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாக கேட்டரிங் படிப்பை முடித்துவிட்டு, சென்னையில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளார்.

அப்போது தாய்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் ஈசாக்கிற்கு அறிமுகமாகியுள்ளார். அந்த நபர், ஈசாக்கை தாய்லாந்து நாட்டிற்கு அழைத்துச் சென்று, தனது ஹோட்டலில் வேலைக்கு சேர்த்துள்ளார். அதையடுத்து, கடந்த மூன்று மாதங்களாக அவருக்கு சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் கடந்த ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி அவர் ஹோட்டலை விட்டு வெளியேறியுள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 18 -ம் தேதி தனது அண்ணன் இமானுவேலுக்கு ஃபோன் செய்து, தன்னை ஹோட்டலில் உள்ளவர்கள் கொடுமைப்படுத்துவதாகவும், அதனால் அங்கிருந்து வெளியேறிவிட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர்களிடம் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டால் தன்னை அடித்துக் கொலை செய்துவிடுவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். அதன் பின்னர், அன்று மதியமே ஈசாக்கின் செல்ஃபோன் சுவிட்ச் ஆப் ஆகியுள்ளது.

தாய்லாந்தில் உயிரிழந்த ஈசாக்
தாய்லாந்தில் உயிரிழந்த ஈசாக் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில், கடந்த ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி தாய்லாந்தில் உள்ள மருத்துவமனை ஒன்றில் ஈசாக் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக ஹோட்டல் உரிமையாளர் வாட்ஸ்அப் கால் மூலம் அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்போது ஈசாக்கிடம் ஃபோனை கொடுக்குமாறு கேட்டபோதும், அவரிடம் ஃபோன் கொடுக்கப்படவில்லை என்றும், மீண்டும் தொலைபேசியில் தொடர்புகொள்ள முயற்சித்தபோதும் அவர் ஃபோனை எடுக்கவில்லை என உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் ஒட்டப்பிடாரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். புகாரின் அடிப்படையில் ஒட்டப்பிடாரம் காவல் நிலையத்தில் இருந்து தாய்லாந்தில் உள்ள ஹோட்டல் உரிமையாளரை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு விசாரித்தபோது, ஈசாக்கின் உடல்நிலை குறித்த மருத்துவமனை அறிக்கையை வாங்கி அனுப்புவதாக அவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 28) மாலை ஹோட்டல் உரிமையாளர் மீண்டும் ஈசாக்கின் குடும்பத்தினரை தொடர்புகொண்டு, ஈசாக் உயிரிழந்துவிட்டதாக தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதனைக் கேட்டு அவரின் குடும்பத்தினர் இடி விழுந்தது போல் உறைந்து போயினர்.

இதுகுறித்து ஈசாக்கின் அண்ணன் இமானுவேல் கூறுகையில், “எனது தம்பி ஈசாக்கை சென்னையிலிருந்து தாய்லாந்து நாட்டிற்கு மூளைச்சலவை செய்து கூட்டிச் சென்று, அதிகப்படியான வேலையை கொடுத்து, சம்பளத்தையும் கொடுக்காமல் சித்திரவதை செய்து அடித்துக் கொன்றுவிட்டார்கள்.

கடைசி வரை எனது தம்பி சிகிச்சையில் இருப்பதாக அவர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். கடைசியாக கடந்த ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி என்னிடம் பேசியதுதான் கடைசி. ஒட்டப்பிடாரம் போலீசார் தொடர்புகொண்டு பேசியபோது, மருத்துவ அறிக்கையை அனுப்பி வைப்பதாக தெரிவித்தனர். ஆனால், அந்த அறிக்கையை அனுப்பவில்லை. இந்த நிலையில் எனது தம்பி உயிரிழந்துவிட்டதாக தகவல் வந்துள்ளது மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. எனது தம்பியின் இறப்பு குறித்து தகவல் அறிந்ததும் அமைச்சர் மதன் ராஜா என்னை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசினார்.

இதையும் படிங்க: மதுரையில் ரோந்து வரும் 'சைக்கிள் போலீஸ்'; சுழலும் சைரனுடன் 'மாஸ் என்ட்ரி' - என்ன விசேஷம்?

இதுகுறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று விரைந்து ஈசாக்கின் உடலை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், தங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பதாகவும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார். தம்பியின் இறப்பு குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். அவரின் உடலை கொண்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக ஈசாக்கின் உறவினர் பாக்கியம் கூறுகையில், “எனது உறவினரின் மகனான ஈசாக், பெரிய ஹோட்டலில் வேலை கிடைத்துவிட்டது எனக் கூறி தாய்லாந்து நாட்டிற்குச் சென்றார். ஆனால், அங்கு ஈசாக் மட்டுமே சிறிய ஹோட்டலில் தனியாக வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் அடிக்கடி வீட்டிற்கும் தகவல் தெரிவித்து வந்துள்ளார். மேலும், சாப்பிடக்கூட நேரமில்லை, தூங்குவதற்கும் நேரமில்லை என வேதனையுடன் தெரிவித்து வந்துள்ளார்.

அங்கு வேலை கடினமாக இருப்பதால் ஈசாக்கை எங்களது நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் குடும்பத்தினரும் கேட்டுள்ளனர். இந்த சூழலில்தான், ஈசாக் இறந்துவிட்டதாக வந்துள்ள தகவல் எங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக அளிக்கிறது. அவரை அங்கு அடித்துக் கொன்றுவிட்டார்கள் என நாங்கள் சந்தேகிக்கிறோம். படித்து வேலைக்குச் சென்று குடும்பத்தை உயர்த்தலாம் என்று சென்ற ஈசாக், அங்கு உயிரிழந்துள்ளது மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

YOUNG MAN DIES IN THAI
OTTAPIDARAM DEAD
தாய்லாந்தில் இளைஞர் உயிரிழப்பு
தாய்லாந்து ஹோட்டல் வேலை
MAN WORKING IN A THAI HOTEL DIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.