சமையல் செய்யும்போது தகராறு.. கடிந்து கொண்ட சக தொழிலாளியை கொலை செய்த வடமாநில இளைஞர்
சமையல் செய்யும் தண்ணீரை தாமதமாக எடுத்து வந்ததால், கடிந்து கொண்ட சமீர் என்பவரை, நள்ளிரவில் பெரிய கல்லை போட்டு கொலை செய்த இஸ்மாயில் ஷேக் என்ற இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : August 26, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: ஆவடி அருகே சமையலுக்கு பயன்படுத்த தண்ணீர் கொண்டுவர தாமதாமானதால், திட்டிய வடமாநில தொழிலாளியை, கொலை செய்த சக இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை ஆவடி அடுத்த பட்டாபிராம் பாரதியார் தெரு, அண்ணா நகர் பகுதியில், குமார் என்பவர் புதிய வீடு ஒன்றை கட்டி வருகிறார். இங்கு வட மாநிலத்தை சேர்ந்த இஸ்மாயில் ஷேக் (வயது 20), சமீம்(வயது 23) உள்ளிட்ட 5க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் கட்டுமான பணி வேலை செய்து வருகின்றனர்.
சமையல் நேரத்தில் ஒருவருக்கொருவர், ஒவ்வொரு உதவி செய்வது வாடிக்கையாக இருந்துவந்தது. கடந்த 20ம் தேதி அனைவரும் பணி முடிந்து இரவு உணவுக்காக சமையல் வேலையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர்.
அப்பொழுது சமீம், சமைப்பதற்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும்படி இஸ்மாயில் ஷேக்கிடம் கூறியுள்ளார். ஆனால் இஸ்மாயில் ஷேக் தண்ணீரை கொண்டு வராமல் செல்போன் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த சமீம் இஸ்மாயில் ஷேக்கை கடிந்து கொண்டுள்ளார்.
மேலும் மற்றவர்களும் கண்டித்துள்ளனர். இதன் பின்னர் உணவு சமைத்துவிட்டு அனைவரும் உணவருந்திய பின்னர் உறங்க சென்றுள்ளனர். அப்பொழுது தன்னை திட்டியதால் ஆத்திரத்தில் இருந்த இஸ்மாயில் ஷேக், சமீம் உறங்கிக்கொண்டிருந்த போது நள்ளிரவில் பெரிய கல்லை எடுத்து யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் அவரது மார்பில் பலமாக போட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து அலறிய சமீம் சத்தத்தை கேட்டு, சக பணியாளர்கள் எழுந்து பார்த்த போது, சமீம் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக அக்கம் பக்கத்தினரை அழைத்து போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பட்டாபிராம் காவல் நிலைய போலீசார், இஸ்மாயில் ஷேக்கை கைது செய்து, ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த சமீமை மீட்டு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் மார்பு எலும்பு உடைந்து நுரையீரலில் குத்தியுள்ளதாக தெரிவித்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளித்துள்ளனர். இந்த நிலையில் சமீம் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதனை தொடர்ந்து கொலை வழக்காக பதிவு செய்த போலீசார் கல்லை தூக்கி போட்டு கொலை செய்த இஸ்மாயில் ஷேக்கை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.