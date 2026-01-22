ETV Bharat / state

மஞ்சுவிரட்டில் மாடு முட்டி ஒருவர் உயிரிழப்பு

மாடு விடும் திருவிழா
மாடு விடும் திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 22, 2026 at 1:04 PM IST

வேலூர்: மாடு விடும் திருவிழாவில் காளை மாடு முட்டி இளைஞர் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டை அடுத்த ஏரிகுத்தி கிராமத்தில் நேற்று (ஜன 21) ஆம் தேதி 61-ஆவது ஆண்டு மாடு விடும் திருவிழா (மஞ்சுவிரட்டு) வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இந்த திருவிழாவில் 300-க்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் பங்கேற்றன. மேலும் 500-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். இதை பார்ப்பதற்காக பேரணாம்பட்டு மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பொதுமக்கள் திரண்டு வந்து மாடு விடும் திருவிழாவை கண்டு களித்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற மாடு விடும் திருவிழாவின் போது பேரணாம்பட்டை அடுத்த கள்ளிச்சேரி பகுதியை சேர்ந்த அருண் குமார் (34) என்பவரை ஒரு காளை மாடு முட்டியதில் அவர் பலத்த காயம் அடைந்தார். உடனடியாக அவர் பேரணாம்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டார். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக வேலூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி அருண்குமார் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

மஞ்சுவிரட்டில் உயிரிழந்த அருண்குமார்
மஞ்சுவிரட்டில் உயிரிழந்த அருண்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: நள்ளிரவில் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி வீடு; காலையில் இபிஎஸ் வீடு - பியூஷ் கோயல் அடுத்தடுத்து அவசர 'மீட்டிங்'

இதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு அடுக்கம்பாறை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் குறித்து பேரணாம்பட்டு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, மாடு விடும் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இது குறித்து போலீசார் தெரிவிக்கையில், மாடு விடும் திருவிழாவின் போது பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், எதிர்பாராத விதமாக காளை மாடு தாக்கியதில் ஒருவர் உயிரிழந்தது வருத்தமளிப்பதாக தெரிவித்தனர். சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், உயிரிழந்த அருண்குமார் மாடு விடும் நிகழ்வில் எவ்வாறு ஈடுபட்டார்? பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டதா? என்பது உள்ளிட்ட அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். மேலும் விசாரணை முடிவின் அடிப்படையில் தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர்கள் கூறினர்.

