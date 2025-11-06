மீன்பிடித்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வைத்த காதலனை வேலை கிடைத்ததும் கழட்டிவிட்ட காதலி - கண்ணீரோடு புகாரளித்த இளைஞர்!

ETV Bharat / state

கடந்த 2 ஆண்டுகளில் தன்னிடமிருந்து பெற்ற 12 லட்சம் பணத்தை தன்னை ஏமாற்றிய காதலியிடமிருந்து மீட்டு தருமாறு சுஜின் தனது புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

November 6, 2025

கன்னியாகுமரி: கத்தார் நாட்டிற்குச் சென்று மீன்பிடித்து, அந்த வருமானத்தில் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைத்த தன்னை தனது காதலி ஏமாற்றிவிட்டதாக இளைஞர் ஒருவர் உரிய ஆவணங்களுடன் போலீசில் புகாரளித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் புதுக்கடை அருகே ராமன்துறை என்ற மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுஜின். 35 வயதான இவர், முள்ளூர்துறை மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த மரியதாஸ் - புஸ்பரதி ஆகியோரின் மகளான 23 வயதான கேத்ரின் பிளஸ்சி என்ற பெண்ணை கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளார். காதலியின் விருப்பப்படி சுஜின் கத்தார் நாட்டில் மீன்பிடிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார்.

வெளிநாட்டில் இருந்தபடியே கேத்ரினை ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைத்த சுஜின், அவருக்கு கல்விக் கட்டணம் கட்டுவதற்காக அவ்வபோது பணம் அனுப்பி வந்துள்ளார். இதற்கிடையே ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் வைத்து 2023ஆம் ஆண்டு சுஜினும் கேத்ரினும் திருமணம் செய்துள்ளனர். ஆனால் கேத்ரினின் அக்காவிற்கு திருமணம் ஆகாமல் இருந்ததால், தங்களது திருமணம் குறித்து வெளியே தெரிய வேண்டாம் என்றும், இருவரும் அவரவர் வீட்டிலேயே இருக்கலாம் என்றும் கேத்ரின் சுஜினிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

சூழ்நிலையை புரிந்துகொண்ட சுஜினும் திருமணமானதை மறைத்து மீண்டும் கத்தார் நாட்டிற்கு வேலைக்குச் சென்றுள்ளார். இந்நிலையில் படிப்பை முடித்த கேத்ரினுக்கு பெங்களூருவில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்க, சுஜினிடம் கூறிவிட்டு அங்கு பயிற்சியில் சேர்ந்துள்ளார். பெங்களூருவில் தங்குவதற்காக ரூம் வாடகை மற்றும் கைச்செலவுகளுக்காக பலமுறை ஜிபே மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் மூலமாக சுஜினிடமிருந்து பணம் பெற்று வந்துள்ளார் கேத்ரின்.

இந்த சமயத்தில் கேத்ரினின் அக்காவிற்கு திருமணம் முடிய, இரு வீட்டாரிடமும் ஒப்புதல் பெற்று இனிமேல் தனது மனைவியுடன் சேர்ந்து வாழலாம் என்ற ஆசையில் கத்தாரிலிருந்து ஊருக்கு வந்திருக்கிறார் சுஜின். ஆனால் கேத்ரின் அதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என தெரிகிறது. தனது காதல் மனைவியின் பேச்சு மற்றும் நடவடிக்கையில் மாற்றம் இருப்பதை கவனித்த சுஜின், தனது நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் விசாரித்துள்ளார்.

அப்போதுதான் கேத்ரின் பெங்களூருவில் வேறு ஒரு ஆணுடன் பழகி வருவது சுஜினுக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. மேலும் அது சம்பந்தமான புகைப்படங்களும் அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதனைப் பார்த்து மனமுடைந்த சுஜின், காதலிக்கு அனுப்பிய பணத்தின் ஆவணங்கள், இருவரின் வாட்ஸ் ஆப் உரையாடல் நிகழ்ந்த ஸ்கிரீன் ஷார்ட்டுகள், தேவாலயத்தில் திருமணம் செய்து கொண்ட வீடியோ காட்சிகள், கேத்ரின் பிளஸ்சி வேறு ஆண் நண்பருடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றுடன் புதுக்கடை காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் பேரில் கேத்ரின் பிளஸ்சி மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், குழித்துறை நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

