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பேருந்தில் தீயணைப்பு கருவியை திறந்து விட்டு 'அட்ராசிட்டி' - ஓட்டுநர், நடத்துநரை தாக்கிய 'ரோமியோ'வுக்கு வலைவீச்சு

அரசுப் பேருந்தில் அட்ராசிட்டியில் ஈடுபட்டதைத் தட்டிக் கேட்ட ஓட்டுநர், நடத்துநரை தாக்கி விட்டு இளைஞர் தப்பியோடியது பயணிகளிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இளைஞர் அட்ராசிட்டியில் ஈடுபட்ட அரசு பேருந்து
இளைஞர் அட்ராசிட்டிக்கு உள்ளான அரசுப் பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 2:51 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: அரசுப் பேருந்தில் அட்ராசிட்டி செய்து வந்த இளைஞர், பேருந்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த தீயணைப்பு கருவியை திடீரென திறந்து விட்டு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது மட்டுமின்றி, அதனை தட்டிக் கேட்ட ஓட்டுநர், நடத்துநரை தாக்கி விட்டு ஓடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளில் சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து மாணவ - மாணவிகள் பயின்று வருகிறார்கள். இவர்கள் தினமும் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணித்து பள்ளிகளுக்கு சென்று வருகிறார்கள்.

அப்படி காஞ்சிபுரத்திலிருந்து உத்திரமேரூர் செல்லும் அரசுப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் மாணவிகளை குறி வைத்து சில இளைஞர்கள் தங்களை ரோமியோக்களாக எண்ணிக் கொண்டு அட்ராசிட்டியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். பள்ளி செல்லும் மாணவிகளை பின் தொடர்வது, கிண்டல் செய்வது, பேருந்தில் தானியங்கி கதவை மூடவிடாமல் பிடித்துக் கொள்வது, பேருந்தினுள் திடீர் திடீரென சப்தமிடுவது போன்ற பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள்.

இதனால் பேருந்தில் பயணிக்கும் மாணவிகள் உட்பட பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். இதனைக் கண்டிக்கும் நடத்துநர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. தினமும் இளைஞர்களின் அட்ராசிட்டியால் அவதிக்குள்ளாவதாக பேருந்து ஓட்டுநர்களும், நடத்துநர்கள் வேதனைத் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று பள்ளி மாணவ - மாணவியர்களுடன் உத்திரமேரூர் பகுதியில் இருந்து மிலிட்டரி ரோடு வழியாக வந்து கொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்தில் பயணித்த இளைஞர் ஒருவர், தீயணைப்பு கருவியை திடீரென திறந்துவிட்டுள்ளார். இதனால் அடுத்த நொடியே அந்த பேருந்து புகை மண்டலமாக மாறியது.

பேருந்தில் தீப்பற்றி விட்டது என எண்ணிய பயணிகள் சத்தமிட்டு பதற்றமடைந்தனர். இதனைக் கண்டு பேருந்தை உடனியாக நிறுத்திவிட்டு அலறியடுத்து ஓடி வந்த ஓட்டுநரும், நடத்துநரும் இளைஞர் செய்த செயலால் கருவியில் இருந்து புகை வெளியேறியதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

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உடனே அந்த இளைஞரை அவர்கள் தட்டிக் கேட்டனர். இதனால் அவர்களுக்கு இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதில் அந்த இளைஞர் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரை தாக்கியுள்ளார். இதனைக் கவனித்த பயணிகள் அந்த இளைஞரை பிடித்து, போலீசாரிடம் ஒப்படைக்க முயன்ற போது அவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார்.

இந்த சம்பவத்தினால் பேருந்து பாதி வழியில் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் 3 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு பயணிகள், பள்ளி மாணவ - மாணவிகள் நடந்தே செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது.

அரசுப் பேருந்தில் இது போன்று மாணவிகளை குறிவைத்து காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் இளைஞர்கள் அட்ராசிட்டியில் ஈடுபட்டு வருவது தொடர் கதையான நிலையில், பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிங்கப்பெண் அதிரடி சிறப்புப்படையினர் இதனைக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

GOVT BUS YOUNGTERS ATROCITIES
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ஓட்டுநரை தாக்கிய இளைஞர்
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