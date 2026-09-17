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கடித்த பாம்பை பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் அடைத்து மருத்துவமனைக்கு வந்த இளைஞரால் பரபரப்பு

டப்பாவில் இருந்த பாம்பை மருத்துவர்கள் பார்த்த போது அது விஷமில்லாத சிறிய தண்ணீர் பாம்பு என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அந்த இளைஞருக்கு உரிய சிகிச்சையளித்து மருத்துவர்கள் அனுப்பி வைத்தனர்.

கையில் பாம்புடன் வந்த இளைஞர்
கையில் பாம்புடன் வந்த இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 2:48 PM IST

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சென்னை: பாம்பு கடித்த இளைஞர் ஒருவர், தன்னை கடித்த பாம்பையே பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் பிடித்து கொண்டு தாம்பரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு வந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னை குன்றத்தூர் அடுத்த கெருகம்பாக்கம் பகுதியில் தங்கி வேலை செய்து வருகிறார் மையூர் சாகீக் (வயது 36). இவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது மரப்பலகையின் அடியில் பதுங்கியிருந்த சிறிய பாம்பு ஒன்று அவருடைய கையில் கடித்திருக்கிறது. இதனால் பதற்றமடைந்த சாகீக், உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸை அழைத்துள்ளார். மேலும், தன்னை கடித்த பாம்பையும் பிடித்து பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் அடைத்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தாம்பரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார்.

கையில் பாம்பு டப்பாவுடன் வேகமாக மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்குள் நுழைந்த நபரை பார்த்ததும் அங்கிருந்த நோயாளிகளும் மருத்துவமனை ஊழியர்களும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். பாம்பு கடியால் பாதிக்கப்பட்டுவந்த சாகீக்குக்கு மருத்துவர்கள் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்.

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பின்னர் டப்பாவில் இருந்த பாம்பை மருத்துவர்கள் பார்த்த போது அது விஷமில்லாத சிறிய தண்ணீர் பாம்பு என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அச்சப்படத் தேவையில்லை என அவரிடம் தெரிவித்த மருத்துவர்கள் அவருக்கு தேவையான சிகிச்சை அளித்து அனுப்பி வைத்தனர்.

TAGGED:

SNAKE BITE
தாம்பரம் பாம்புக்கடி
பாம்பு கடித்த இளைஞர்
பாம்புடன் வந்த இளைஞர்
YOUNG MAN WITH SNAKE

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